Lenny Kravitz se hizo presente en el concierto de Paul McCartney en el Foro Sol

El rockero asistió al Foro Sol. (Captura) (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Qué ocurre cuando una leyenda pisa un escenario en cualquier ciudad del mundo? ¿Cómo saber si un artista es emblemático e importante para el mundo de la música? Esto queda claro cuando otros cantantes o autores destacados van a presenciar uno de los conciertos.

Te puede interesar: Cuánto cuesta la merch oficial de Paul McCartney y cuál es

Tal fue el caso del rockero estadounidense Lenny Kravitz, reconocido por canciones como Again, Are You Gonna Go My War, I Belong To You, entre muchos otros éxitos, pero por si esto fuera poco, también tiene una carrera como actor, donde uno de sus papeles más destacados fue el de Cinna, en la saga de Los Juegos del Hambre, que era el encargado de cuidar y vestir a Katniss Everdeen (interpretada por Jennifer Lawrence) para impresionar a los patrocinadores para que los ayuden en la arena.

Como quedó claro Lenny Kravitz es un artista reconocido, pero que ahora pasó a modo fan para asistir, entre el público, al concierto de Paul McCartney en el Foro Sol de la Ciudad de México que se llevó a cabo este martes 14 de noviembre. Como era de esperarse el cantante llamó la atención de todos los presentes que lo grabaron mientras aguardaban la salida del ex integrante de The Beatles al escenario.

Lenny Kravitz acudió como fan al concierto de Paul McCartney. (Captura)

Muchos de los que estuvieron junto a él se acercaron para pedirle fotografías o videos para el recuerdo de que una leyenda visitó el Foro Sol para presenciar el concierto de otra leyenda y tal pareciera que sólo alguien como Paul McCartney pudiera tener ese nivel de convocatoria en sus conciertos.

Te puede interesar: Así será la seguridad en el concierto de Paul McCartney en el Foro Sol, con más de mil policías y seis perros antiexplosivos

Como suele pasar últimamente, el momento se viralizó en redes sociales donde una gran cantidad de comentarios eran referentes a expresar su sorpresa de que el intérprete de American Woman estuviera en el recinto de la Ciudad de México, otros más lamentaron que el Foro Sol, de acuerdo con sus palabras, no esté a la altura para recibir espectadores así, por lo que denotaron sentir pena.

“Que pena con las celebridades nuestro humilde Foro Sol”, “Lo amooooo que suerte los de su alrededor”, “Parece que el Lenny ya vive aquí”, “Que buena onda para todos los que estuvieron ahí”, “Premio doble, ver a Paul McCartney y conocer a Lenny Kravitz”, “Que emoción, una leyenda que va a ver a otra”, fueron parte de los comentarios qeu recibieron las publicaciones de la presencia de Lenny Kravitz en el concierto del ex integrante de The Beatles.

Lenny Kravitz es uno de los cantantes estadounidenses pertenecientes al género rock más conocidos alrededor del mundo, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

Lenny Kravitz visitó México en múltiples ocasiones

Durante 2022 Lenny Kravitz fue visto en más de una ocasión en épocas diferentes del año en México, paseando entre las calles de la capital mexicana o visitando algunos lugares emblemáticos, por lo que ahora no resulta sorprendente verlo en tierras mexicanas presenciando el concierto de Paul McCartney en el Foro Sol.

Te puede interesar: ¿Lloverá durante los conciertos de Paul McCartney en el Foro Sol? Éste es el pronóstico del clima

Inclusive hay personas que creen que el cantante estadounidense podría tener ya una residencia donde hospedarse durante sus visitas a nuestro país, algunos más consideran que podría ya vivir en México.