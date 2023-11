Cuánto cuesta la merch oficial de Paul McCartney y cuál es

El exintegrante de The Beatles iniciará sus conciertos en México este 14 de noviembre. | Jovany Pérez, Infobae México.

Finalmente Paul McCartney regresó a la Ciudad de México para dar dos presentaciones en el Foro Sol. Los fans, sumamente emocionados, compartieron estados en sus redes sociales, fotos, dedicatorias y un sinfín de dedicatorias al ex integrante de The Beatles demostrando que, sin importar el paso de los años, continúa siendo uno de los músicos más emblemáticos a nivel mundial.

Es por eso que, a pesar de que se puede encontrar la mercancía que no tiene la validez legítima del cantante, muchos seguidores del intérprete de Say Say Say se están preguntando sobre cuáles serán los productos que forman parte de la merch oficial y cuánto costarán.

En redes sociales se difundieron los precios y las prendas, así como los accesorios, que son vendidos dentro de las instalaciones del Foro Sol en los puntos de venta oficiales delo concierto de Paul McCartney en México, además cuentan con distintos diseños y tallas de lo que ofertan.

La gira del cantante británico permite a los fans comprar piezas únicas sobre su ídolo Crédito: X: ailoviutl

Desde las playeras con el lema Got Back, que acompaña al músico británico en su actual gira mundial, hasta gorras o prendas de distintos colores, destacando las de tonos amarillos. El precio y los productos específicos serían los siguientes:

Playera (cualquier color, diseño y talla): 600 pesos mexicanos.

Playera manga larga: 800 pesos mexicanos.

Tote Bag (que es una bolsa de tela con un par de asas con una forma más vertical): 400 pesos mexicanos.

Gorra: 400 pesos mexicanos.

Llavero: 100 pesos mexicanos (sorprendió a los fans pues regularmente, consideraron en redes sociales, tienen un precio más elevado).

Póster de la gira Got Back: 200 pesos mexicanos.

Y finalmente una carta - libro en mil pesos mexicanos, contiene una hoja con una dedicatoria de Paul McCartney (no oficial por lo tanto no puede considerarse un autógrafo del artista) donde agradece la asistencia de los fans al concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México.

El cantante regresó a tierras mexicanas y causó tanta euforia que los boletos se agotaron en menos de 20 minutos, en todas sus preventas. Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

Lloverá durante los conciertos de Paul McCartney en la CDMX

Una de las preguntas más comunes dentro de los asistentes a conciertos que sucederán en recintos al aire libre, como lo es el Foro Sol, es acerca del clima y de las posibles precipitaciones de lluvias, pero qué dice la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y sus pronósticos del clima para el 14 y 16 de noviembre, días que ocurrirán los conciertos del intérprete de Band On The Run.

Paul McCartney no tendrá un grupo o artista invitado como telonero para sus conciertos en el Foro Sol. REUTERS/Mario Anzuoni

De acuerdo con Conagua las probabilidades de lluvia este martes 14 de noviembre son del 40% en el centro de México con alta posibilidad de que sean lluvias aisladas. Para el jueves 16 de noviembre la dependencia informó, por el momento y de manera provisional, que la probabilidad de lluvias para el segundo concierto de Paul McCartney es del 0%.