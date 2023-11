Enrique Guzmán indignó con su respuesta sobre abuso a una menor: “Tener relaciones me encanta”

Guzmán explotó ante cuestionamientos sobre presuntas actitudes en contra de una menor (Foto: Cuartoscuro)

Tras los señalamientos que en 2021 hizo Frida Sofía Guzmán en contra de su abuelo Enrique Guzmán, por supuestamente haber abusado de ella con tocamientos indebidos cuando era pequeña, y de que recientemente el artista fuera relacionado en otra polémica de la misma índole, ahora dio una extraña respuesta.

Y es que tras ser cuestionado por un caso de presunto abuso sexual el famoso de 80 años explotó en plena conferencia de prensa en que participó junto a Angélica María y César Costa para promocionar el próximo concierto de La caravana del Rock and Roll, en la que actuarán junto a Los hermanos Carrión, Roberto Jordán y otras figuras de la época.

El veterano artista enfureció y abandonó el estrado en plena rueda de prensa, dejando atónitsos a los medios de comunicación que se encontraban reunidos en el vestíbulo del Auditorio Nacional cuando fue cuestionado sobre un supuesto video en el que aparecería agrediendo a una menor de edad.

La periodista Patty Cuevas soltó la pregunta respecto a un supuesto material audiovisual al que tuvo acceso el publirrelacionista Emilio Morales -ex manager de Sylvia Pasquel-, quien aseguró haber visto a Enrique molestando a la hija mayor de su ex nuera, Mayela Laguna.

Enrique Guzmán durante la conferencia de prensa del espectáculo “La Caravana del Rock & Roll” a presentarse en próximas fechas en el Auditorio Nacional (Foto: Cuartoscuro)

“¿Hoy por hoy cómo se siente después de tantos señalamientos recientes en su contra respecto a su nieta, respecto a este nuevo tema con esta jovencita, que acaba de salir?”, soltó la reportera ante el desconcierto de los presentes.

“Déjame contestarte a ti, ¿tú tienes conocimiento de esa fotografía?, ¿la conoces?, ¿la has visto? La pregunta es ¿tiene usted conocimiento de esa foto?, ¿la conoce? Yo no”, contestó visiblemente enojado el cantante de La plaga, y añadió con un aire de sarcasmo que desconcertó a todos:

“Y me gustaría mucho (conocer la foto) porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta”, expresó, dejando soprendido al público y a los organizadores, e incluso el semblante desencajado de Angélica María fue notorio.

Tras ello, el ex esposo de Silvia Pinal abandonó la conferencia seguido por su compañera, Angélica María, quien también prefirió dejar el estrado.

“Un favor, acordamos que iban a ser preguntas relacionadas con La caravana del Rock and Roll. Con todo respeto, se me hace una falta de respeto cambiar el tema”, dijo uno de los organizadores para romper el tenso momento tras el cual se dio por terminada la conferencia.

Al darse a conocer el tema en las redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar: “Hasta es cínico el viejo ese”, “Eso ya es crimen confeso”, “Lo dirá de broma y haciéndose el chistoso, pero entre broma y broma la verdad se asoma”, “Con esas declaraciones sólo termina más hundido de lo que estaba”.

"La novia de México" abandonó la conferencia tras el incómodo momento que protagonizó su compañero (Foto: Cuartoscuro)

Enrique Guzmán ya había negado la existencia de un supuesto abuso

El ex mánager de Sylvia Pasquel dio a conocer hace algunas semanas la existencia de un supuesto video en el que se le vería al cantante de Payasito tocando de manera indebida a la hija de Mayela Laguna, la ex pareja de su hijo Luis Enrique Guzmán.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante dijo que ya sabía de esta “presunta prueba”, pero nunca la ha visto, por lo que trató el tema como un rumor. “Yo había escuchado de la existencia, pero yo no conozco a nadie que los haya visto”.

Tras darse a conocer el tema, Enrique fue abordado en el Aeropuerto Internacional de la CDMX y su respuesta fue de tinte irónico.

“No sé. No he visto nada. Qué costumbre tengo yo de violar señoritas... No sé quién es Emilio Morales. Seguramente le han de haber pagado. No conozco, no he oído nada. Ni estoy enterado de nada. Tengo fama de ser un violador... de toda la vida”, expresó.

Mayela Guzmán es ex pareja de Luis Enrique Guzmán, hijo del veterano del rocanrrol (Fotos: TT)

El publirrelacionista aseguró haber visto dicha grabación y destapó que está en manos de Alejandra Guzmán, quien cuando estalló el tema de Frida Sofía inmediatemente se posicionó en defensa de su famoso papá.

Alejandra dijo creer en la honestidad de su padre y desde entonces ha habido un distanciamiento entre la cantante de 55 años y su única hija.

“Esas acusaciones, de las que también soy parte, acusaciones sin bases, que no son justas, y te ofrezco, Frida, arreglar esto de la mejor manera. Buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, te ofrezco mi corazón y todo mi amor, porque yo te parí”, dijo Alejandra Guzmán en aquella ocasión.