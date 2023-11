Vive Latino 2024 revela su cartel: fechas, boletos, precios, preventas y todo sobre el festival

@vivelatino.

La emoción está en su punto álgido mientras los fanáticos de la música aguardan con ansias el Vive Latino 2024, uno de los eventos musicales más esperados del año. El esperado evento enfocado en la música latina e iberoamericana se llevará a cabo el 16 y 17 de marzo de 2024.

Los nombres de algunos cantantes y bandas fueron dados a conocer en una transmisión de Twitch en el canal de Amazon Music en Vivo, el invitado fue el creador de contenido Barca Gamer, quien al principio del directo aseguró que se irían a dar a conocer a través de una dinámica de videojuego en la página oficial del festival.

Estos son algunos de los nombres de los primeros 15 artistas liberados hasta el momento durante el directo en el nivel 1:

Kachiporros

Danilux

Kevin Kaarl

Muerdo

Los Babasónicos

Peces Raros

Jorge Drexler

Los ramblers band

Lori Meyers

Banda Bastón

El columpio asesino

Dante Spinetta

Los infierno

The Warning

Cartel Vive Latino 2024 en playlist

Este año, el festival ha dado un paso audaz al avisar que revelaría su cartel a través de la playlist exclusiva Vive Latino 2024 presentado por Amazon. La playlist estuvo disponible de forma gratuita para los amantes de la música y usuarios de Amazon Music en la aplicación, ofreciendo un vistazo tentador de lo que podría esperar a los seguidores del festival.

Por el momento no se han dado a conocer los artistas completos en la playlist. Barca Gamer mencionó que durante la noche se daría a conocer el cartel en redes sociales.

Entre los nombres que protagonizarán la próxima edición estaban King Gizzard & the Lizard Wizard, Belanova, Green Day, System of a Down, Hello Seahorse, El Tri, Instituto Mexicano del Sonido, y The Warning, entre otros.

Este ecléctico grupo de participantes podrá satisfacer los gustos de todos los asistentes, desde los fanáticos del rock alternativo hasta los apasionados de la música electrónica y el rock clásico mexicano. Además de figuras mexicanas e internacionales del rock, reggae, trap y regional mexicano.

Como patrocinador principal, Amazon ha prometido llevar la experiencia del Vive Latino a nuevas alturas. A través de su tecnología y diversos servicios, como su tienda Amazon, Amazon Music, Amazon Prime, Twitch y Alexa, la compañía prepara varias innovaciones que seguramente sorprenderán y deleitarán a los asistentes. Con Amazon y Amazon Music como principales escenarios, se espera una fusión perfecta de música en vivo y tecnología de vanguardia.

El festival Vive Latino presentado por Amazon está programado para el sábado 16 y domingo 17 de marzo de 2024 en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Este icónico recinto se transformará en el epicentro de la escena musical, acogiendo a miles de fanáticos ansiosos por sumergirse en la energía vibrante y las actuaciones inolvidables que el Vive Latino siempre ofrece.

¿Cuándo es la preventa del Vive Latino 2024?

Como dicta la costumbre, la preventa de boletos será exclusiva para tarjetahabientes de Citibanamex a partir del 15 de noviembre; sin embargo, es probable que haya otras preventas exclusivas para los clientes de este banco en Ticketmaster.

Pon atención a las siguientes posibles fechas y horarios de preventa:

- Preventa Beyond y Prestige - 2 PM

- Preventa Priority - 9 AM

- Preventa Exclusiva Citibanamex - 2 PM

- Venta General - 2 PM

Como es costumbre Citibanamex ofrecerá hasta 3 Meses sin Intereses en transacciones mayores a 3 mil pesos, tal como se pudo ver este día en un video de Amazon.

