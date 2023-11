Nuevamente repartieron despensas del Cártel de Sinaloa tras paso de huracán Norma

Las personas hicieron filas para poder recibir las bolsas (Foto: Twitter/@Halcon1072)

La imagen es similar, un conjunto de objetos de primera necesidad envueltos en una bolsa con un recuadro negro, mientras que en letras doradas aparecen las siglas de Joaquín Guzmán Loera (JGL), quien fuera líder del Cártel de Sinaloa, esta vez se reportó que la entrega de diversas despensas en Sinaloa tras el paso del huracán Norma sucedió durante la mañana del 8 de noviembre.

Según los informes, durante la mañana del miércoles 8 de noviembre un grupo de sujetos entregaron las bolsas con las siglas de Joaquín Guzmán Loera (JGL), quien fuera uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Apenas hace un par de días se registró la entrega de bolsas con despensas que tenía el mismo logo con iniciales del exlíder criminal, mientras en dicha ocasión las bolsas fueron repartidas en Navolato de manera reciente se reportó que la entrega fue realizada en el municipio de El Fuerte, es decir a poco más de 270 kilómetros de distancia.

Ahora la entrega fue en el municipio de eL Fuerte (Foto: Twitter/@Halcon1072)

Los responsables de la entrega de los insumos serían sujetos que llegaron a bordo de varios vehículos y repartieron las bolsas en diferentes puntos de Sinaloa, uno de ellos El Fuerte. Ante esta situación varias personas habrían hecho largas filas para recibir el “apoyo” por parte de los sujetos no identificados.

Reportes en redes sociales fueron acompañados con fotografías con diversas personas con las despensas en su manos, en una de las imágenes aparece una mujer de la tercera edad que usaba una vara, al parecer para sostenerse, y con una de las despensas entregadas.

Algunas de las personas aparecen sonriendo en las fotografías, mientras que otras se limitan a posar con la bolsa en la que se puede ver que había diversos artículos como galletas, papel, sopa instantánea, aceite, sardinas, café y otros tantos alimentos. Primeros reportes indicaron que las bolsas fueron entregadas no solo en El Fuerte sino también en Choix.

Algunas personas sonrieron en las fotografías (Foto: Twitter/@Halcon1072)

Una de las personas que compartió imágenes sobre los hechos fue la periodista Arely Hernández quien detalló que los responsables de entregar las bolsas con los insumos habrían sido jóvenes que llegaron en camionetas, aunque de estas personas no hay material gráfico. Incluso en una de las imágenes que compartió (en la que aparece la mujer de la tercera edad) se puede ver que detrás de ella hay un grupo de personas con otras bolsas mientras en la zona hay una fila.

Despensas en territorio de Los Chapitos

El pasado mes de mayo, la Secretaría de Marina (Semar) realizó un operativo con un helicóptero artillado en el municipio de El Fuerte, identificado como una zona donde tendría presencia Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Dicho grupo es liderado por los hijos del Chapo Guzmán.

Lo anterior sumado a las siglas con las que cuentan las bolsas podría indicar que los presuntos responsables de la entrega de los insumos estarían ligados con Los Chapitos. Por su parte, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, reconoció que las autoridades no pueden frenar la entrega de despensas como las mencionadas.

El gobernador de Sinaloa reconoció que las autoridades no pueden frenar este tipo de acciones (Foto: Twitter/@Halcon1072)

“Sé de eso, no tenemos nosotros impedimento, no podemos impedir que alguien vaya y entregue. Seguramente lo han hecho en operativos muy simultáneos y muy inmediatos“, fueron las declaraciones del mandatario tras darse a conocer la entrega de despensas en Navolato por parte de presuntos integrantes de un grupo criminal. De igual manera, Rocha Moya también dijo que este tipo de acciones no quitan las responsabilidades de quienes han estado involucrados son el trasiego de sustancias ilícitas.

Hasta el momento no se conoce la identidad de los responsables de la entrega de despensas en Sinaloa tras el paso de Norma.