¿Cómo parar un penal?: Hernán Cristante da consejos profesionales a participantes de DBUT FC

El portero aconsejó con tips para detener penales o cobrarlos de mejor forma (Archivo)

Las sorpresas no se detienen para los participantes de DBUT FC. Primero recibieron la visita del exjugador profesional Luis García, quien los inspiró a seguir adelante para cumplir sus sueños, después el cantante Kalimba que les enseñó que las personas exitosas están “hechas de fracasos”, ahora llegó el turno del legendario portero argentino Hernán Cristante.

La visita tuvo como objetivo continuar con el crecimiento profesional de todos los implicados en el programa de televisión e incluso las audiencias que se interesen por el llamado “deporte más bello del mundo” pueden aprender. Es por eso que Hernán Cristante reveló algunos trucos y consejos para que puedan detener un tiro penal.

Este castigo, considerado en el futbol como la “pena máxima”, es uno de los retos más difíciles para los porteros pues, en palabras de Hernán Cristante, la “portería es muy grande” y todo ocurre en unos cuantos segundos; sin embargo, hay algunos movimientos del lenguaje corporal del tirador que lo delatan sobre la dirección a la que tirará el penal.

El ex guardameta y ahora técnico Hernán Cristante les enseña algunos trucos a los debutantes de como poder parar los cobros de penaltis

“El penal es complejo para el arquero... la portería es muy grande, entonces, hay que jugar con las sensaciones, las emociones, la posición, todo el que patea tiene una tendencia, hay que modificarle, por lo menos que dude... es difícil identificarlo, pero se puede”, comentó el exportero.

Hernán Cristante declaró que al momento de cobrar el penalti, en caso de que el jugador sea diestro y que patea a la izquierda del portero pega “un poco más” de lo normal el brazo izquierdo al cuerpo. En caso de disparar al otro lado, sería el brazo derecho el que separa del cuerpo para poder darle la dirección que se busca.

Otro de los consejos que dio el exfutbolista argentino fue que no se debe de brincar tanto en la línea de la portería porque se pierde la inercia y fuerza que da el pisar el suelo momentos antes de lanzarse. “Lo que les da la velocidad es el piso, no sus piernas”, explicó Cristante.

El técnico argentino Hernán Cristante visitó a los debutantes en la Mansión de DBUT FC para darles una plática de conceptos de futbol como consejos para su vida

Hernán Cristante explicó que la mente no debe cansarse

Uno de los consejos que dio el exportero del club Toluca fue que el cuerpo se cansa después de jugar futbol, a veces por lo intenso del encuentro este cansancio llega muy rápidamente, pero aconsejó a los participantes de DBUT FC que entrenen también la mente pues es la única que no debe cansarse.

“Mejoren la parte técnica, les dará más fluidez en el juego, no es la parte de imitación, ya están un poco cansados, pero la cabeza no se puede cansar en el futbol, es lo último que tiene que cansarse, por eso cuando se cansa la cabeza en el minuto final no hicieron el gol y luego quieren reclamarle a FIFA.”, detalló Hernán Cristante.