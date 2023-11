Quiénes son los nuevos capitanes en DBUT FC

El reality show de TV Azteca finalizará con el debut de un jugador en la Liga MX

DBUT FC, el reality show de futbol transmitido por TV Azteca, tiene un nuevo giro en la historia debido a que los equipos tienen nuevos capitanes para tomar esas decisiones importantes que, como escuadra, definen el futuro de cada uno de sus integrantes y permite o complica que uno de sus miembros pueda llegar a la gran final.

Cabe destacar que este programa televisivo deportivo tendrá dos ganadores, una perteneciente a la rama femenil y otro de la rama varonil, los cuales tendrán la oportunidad de debutar profesionalmente en un equipo de primera división de la Liga MX como parte del Mazatlán F.C. donde vestirán la camiseta número 30.

Los primeros en elegir a su nuevo líder fueron los Krakens, rápidamente identificables porque portan una playera de color morado. Christopher alzó la mano para postularse, pero fue Luisa “Wicha” Villaseñor quien dio un emotivo discurso que parecía que convencía a la mayoría de su equipo.

Por+mayoría+de+votos+en+el+equipo+de+Krakens+escogen+a+su+capitán,+que+ahora+será+capitana+para+enfrentar+los+retos+de+esta+semana+

Esto fue lo que compartió: “Yo me quiero postular... siento que a los Krakens les hace falta una capitana niña... me siento con al capacidad y el liderazgo para llevar al equipo a la victoria y si me dan la confianza me gustaría ser capitana”. Finalmente fue ella quien obtuvo el cargo de líder de su escuadra y agradeció a todos por el apoyo y el soporte sobre este nuevo paso.

Los integrantes aseguraron que confían en su capacidad de decisión a pesar de que en ocasiones ella misma duda sobre si está haciendo las cosas bien o no.

Los debutantes se reúnen para escoger a su nuevo capitán, pero las opiniones están divididas y varios son los candidatos para tomar el importante puesto.

Por otra parte los Cañoneros, vistiendo la playera color claro, también tuvieron a sus dos candidatos. La primera en mostrarse interesada en el caro de capitana fue Vianney Neri. el segundo de ellos fue Jorge Félix, quien finalmente se llevó todo el apoyo de la escuadra convirtiéndolo en el nuevo líder.

“Agradecerles por esta oportunidad que me están dando... igual que Vianney dijo van a tener un amigo igual, voy a dar todo por el equipo, no les voy a fallar”, fue el discurso que dio Jorge al asumir el cargo.

Luis García y Zague mencionan a la expulsada de esta semana teniendo como candidatas a Jaqueline y Ana, una verdadera decisión difícil para los tutores de DBUT FC

Quiénes fue la eliminada de DBUT FC

Zague y Luis García asistieron al reality show DBUT FC para anunciar a los participantes que quedarían eliminados en la primera semana de noviembre. Ellos iniciaron con las mujeres y la elegida para abandonar el concurso deportivo de televisión fue Ana Valencia. integrante del club de “Las divinas”.

Uno de los discursos que acompañaron su salida fue que las mujeres deberán despedirse de la “gran capitana” del equipo que las representaba en los encuentros de la escuadra de DBUT FC ante distintos rivales como el jugado contra el Atlante femenil.