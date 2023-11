Kalimba soñaba con ser deportista profesional: “Las personas exitosas están hechas de fracasos”

Kalimba tuvo un sueño que le faltó por cumplir. (Archivo)

Kalimba es un cantante con una gran trayectoria como cantante y artista desde que tuvo la oportunidad de formar parte del grupo OV7 donde logró posicionar éxitos como Shabadababa; sin embargo, recientemente tuvo una aparición en el reality show DBUT FC donde contó que tiene un sueño frustrado: el ser un deportista profesional.

El intérprete de Este Frío acudió al reality show de futbol transmitido por TV Azteca para dar una charla emotiva para todos los concursantes, pero la más emocionada de todas era la concursante Janeth Carmona, mejor conocida como La Bamby, por estar frente a frente de un cantante que admiraba, lo que conmovió a Kalimba y decidió abrazarla.

Pero, retomando el tema del sueño que el cantante no lo logró, estuvo relacionado con la disciplina, justamente del basquetbol, pues de acuerdo con el famoso, desde muy pequeño practicaba el llamado “deporte relámpago”, pero, a pesar de que soñaba y trató de conseguir su objetivo, no lo logró y optó por el mundo de la música.

Kalimba visitó la Casa DBUT y se sentó a conversar con los participantes del reality sobre la pasión y lo mucho que hay que sacrificar por los sueños

“Pero a mí me empezó a gustar el futbol desde los 10 - 11 años, yo originalmente quería ser basquetbolista, como verán no era para mí... pero no se trata de mí...si yo me hubiera aferrado a este deporte no hubiera pasado nada en mi vida”, declaró Kalimba quien hizo una clara referencia a su altura.

Cabe destacar que el cantante mide, de acuerdo con información que se hace referencia en las redes, alrededor de 1.68 metros, cuando algunos deportistas de basquetbol superan los dos metros de altura.

Pero no sólo estuvo presente en DBUT FC para contar sus sueños frustrados, sino que Kalimba aprovechó el tiempo para dedicar un emotivo mensaje para inspirar a los participantes de este reality show a cumplir sus sueños.

Por si te lo perdiste, revive el momento en el cual, Kalimba visita a los jugadores de la casa de DBUT en una emotiva charla

Esto fue parte del discurso que les dio a los llamados “debutantes”: “La mayor parte de las personas creen que los logros y las personas exitosas están hechas de triunfos y eso es una mentira absoluta... las personas exitosas están hechas de fracasos... muchos grandes de quedan en el camino porque no les gusta fracasar.. sigan hasta el lugar que tengan que seguir... estando en el lugar que desean siempre van a ser exitosos”.

Kalimba “jugó” con los integrantes de DBUT FC

Kalimba, considerado como el invitado de lujo de DBUT FC, también tuvo dinámicas con los participantes del reality show. Él decidió dividirlos por equipos, de un lado los Cañoneros y del otro los Krakens,

Lo primero que explicó es que los iba a vendar para que, a ciegas, intentaran meter goles, pero la recompensa para el ganador sería una invitación especial para asistir a uno de sus conciertos en algún recinto importante en México.

Finalmente los concursantes por un lugar en el Mazatlán F.C. en la primera división de la Liga MX convivieron todos juntos de manera recreativa. Kalimba dio un mensaje de despedida: “Me siento muy emocionado, muy agradecido, creo que el verdadero valor de esto es cambiar vidas”.