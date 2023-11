Carlos Loret de Mola reacciona a las amenazas de muerte que recibió su papá tras robo

Loret de Mola agradeció las muestras de cariño hacia él y su familia (Captura de pantalla de Twitter/@CarlosLoret)

El periodista Carlos Loret de Mola reaccionó a las denuncias que realizó su papá, Rafael Loret de Mola, quien publicó un video en el que acusó a presuntos simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de entrar a robar a su casa y amenazarlo de muerte.

En redes sociales, el comunicador publicó un corto mensaje en el que agradeció las muestras de cariño y empatía dedicadas a su padre: “Muchas gracias por sus muestras de solidaridad y cariño hacia mi papá”.

Tras su mensaje, Loret de Mola recibió más palabras pidiéndole tener fuerza para enfrentar los supuestos embates del grupo: “Que no te intimiden, busca sólo cuidarlo y protegerlo, pero no se dejen”, “venga, Carlos. No se detengan y cuídense”, “que bueno que grabó y subió a redes el daño a su patrimonio”, “qué podemos esperar de este gobierno con el clima de violencia que se está viviendo”.

No obstante, también fueron vistos comentarios en forma de crítica que acusaban un supuesto montaje: “Pésimo montaje, comprobado que viene de familia”, “cada vez los montajes son de más bajo presupuesto”, “jajajaja montajes segunda temporada”, “¿Quién le aprendió a quién el negocio de los montajes?”.

¿Qué fue lo que pasó?

Durante las primeras horas del día, el periodista Rafael Loret de Mola denunció en sus redes sociales una irrupción en su casa de sujetos desconocidos, los cuales habrían sustraído dispositivos electrónico y artículos personales; sin embargo, lo más relevante fue que recibió amenazas de muerte.

Con base en lo que explicó, se puede deducir que se trató de una amenaza debido a que había una pequeña hoja blanca en donde se alcanzaba a leer “AMLO” junto con un corazón, además en la “M” se clavó un cuchillo.

“Acabo de llegar a mi casa y este es el panorama que encuentro en mi despacho. Vean ustedes, tirado todas las cosas útiles y además se roban una pequeña laptop que tenía yo aquí alado (en el escritorio), pero lo peor, vean ustedes, es lo que me dejan: un cuchillo y abajo los signos de señor, mandate putrefacto”, explicó mientras mostraba la habitación.

El periodista Rafael Loret de Mola compartió cómo quedó su domicilio después de que alguien ingresara a allanar. Narró que robaron algunas de sus pertenencias y buscaron a profundidad entre su ropa y distintas habitaciones. (Crédito: Rafael Loret de Mola / YouTube)

Posteriormente indicó que el acto estaría arreglado y que sólo fue una señal de que buscaban algo en específico, debido a que los hombres que perpetraron su casa dejaron todos los rincones movidos, así como prendidos los aparatos eléctricos.

No obstante, puntualizó que sólo se atrevió a publicar la situación porque le pareció grave y consideró que se trató de una amenaza de muerte.

“Estamos pasando esta nota porque es muy grave, me parece que sí, me están amenazando de muerte”

Rafael Loret de Mola señala a AMLOVERS como responsables de robar sus pertenencias (Especial)

En la misma grabación el periodista mostró cómo quedó el segundo piso de su casa; no obstante, en el transcurso de su paso por las escaleras encontró algunas de sus pertenencias regadas por el piso, entre ellas una pluma.

Posteriormente indicó que se llevaron una computadora portátil de uno de sus colaboradores, además mostró cómo quedó su clóset movido, por lo que hizo énfasis en que pudieron buscar con mayor fuerza en su habitación, así como en sus pertenencias.

“No sé qué más estará faltando, me robaron el celular. Aquí estoy viendo que el celular en el que tenía yo muchos datos me fue robado”, refirió.

Finalmente responsabilizó al presidente López Obrador por cualquier cosa que le pudiera pasar y sentenció que fue un acto que “no es de hombres”: “Esto es una amenaza y hago responsable al señor Andrés Manuel López Obrador de cuanto pueda pasarme y, además reitero que se vaya a ching*ar a su put* madre. ¡Esto no es de hombres!”.