Xóchitl Gálvez no descarta alianza con Dante Delgado si se convierte en candidata presidencial

La senadora del PAN confía en una alianza con Dante Delgado (Twitter/@XochitlGalvez)

La aspirante a representante nacional el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, no descarta buscar una alianza con Movimiento Ciudadano (MC) y Dante Delgado Rannauro, si consigue la candidatura presidencial con el fin de unir a todos los partidos de oposición en una misma línea.

Al ser cuestionada en una conferencia de prensa, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) reflexionó sobre los cuadros que enaltecen y los que desprestigian a los institutos políticos, pues sentenció que existen personajes “impresentables” en todos los partidos; sin embargo, destacó a su compañero legislador del partido naranja como uno de los que trabajan a favor de México.

“Yo creo que en todos los partidos hay presentables e impresentables, en todos, se cuelan de una manera u otra, pero qué bueno que en MC hay un presentable como Dante (Delgado), porque yo le tengo todo el reconocimiento y aprecio a Dante como un constructor de un mejor país”, refirió el martes 29 de agosto.

La senadora del PAN confía en ser la representante del Frente Amplio por México Crédito: Twitter/Acción Nacional

Pese a lo anterior, recordó que han existido momentos en los que no han coincidido con la visión política, ya sea dentro del Poder Legislativo o dentro de formación de la oposición, con el líder de los emecistas; no obstante, pidió apoyo para ser la representante nacional del Frente Amplio por México, pues aseguró que las mujeres ven la política de forma distinta.

“Hay momentos en la vida en los que uno no coincide y eso es normal, pero dejen que sea la coordinadora porque las mujeres sabemos tejer de una manera distinta y creo que esto hay que tejerlo desde una visión distinta”

Finalmente, Gálvez Ruiz sentenció que si se llega a convertir en la coordinadora del frente opositor, buscará poner por encima de cualquier agenda personal, la agenda de construcción a favor del país, con lo que confió que, en su momento, si Dante Delgado lo considera, al menos le dé la oportunidad de plantearle el proyecto para el sexenio de 2024 a 2030.

Dante Delgado volvió a rechazar la alianza con el Frente Amplio por México

Dante Delgado volvió a negar alianza con el Frente Amplio por México (Cuartoscuro)

Previo a la conferencia de prensa de Acción Nacional, el dirigente de Movimiento Ciudadano volvió a rechazar cualquier alianza con el bloque opositor, ya que aseguró que están condenados al fracaso debido a que cuentan con personajes “impresentables” y sólo se habrían aliado como una medida desesperada para recuperar el poder.

Aunado a lo anterior, el político veracruzano recordó que México luchó durante décadas para sacar del poder a los políticos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del PAN, razón por la que negó que Movimiento Ciudadano intente unirse a la alianza antes conocida como Va por México, pues dijo que no quieren ser los responsables de que dichos gobiernos regresen.

Delgado Rannauro señaló que ellos ya han hecho alianza con la ahora oposición —recordando cuando formó coalición con el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)—; sin embargo, apuntó que no están para repetir errores del pasado.

“(La alianza) es una medida desesperada para recuperar el poder que se convirtió en la única oportunidad de sobrevivir de esos partidos, a los que tres de (cada) cuatro personas en este país rechazan”

Dante Delgado confía en que Movimiento Ciudadano gane la presidencia en el 2024 (Cuartoscuro)

Finalmente, al ser cuestionado sobre si su decisión de ir el solitario podría traerle problemas al partido, el senador aseguró que se trata de asumir los costos, aunque refirió que no le asusta debido a que no es la primera vez que se enfrenta al régimen y toda su carrera se ha basado en luchar por un mejor desarrollo del país.

“Sé que habrá costos que tendremos que pagar. No me asusta. He pagado hasta con mi libertad la decisión de enfrentar al régimen (...) la vergüenza que me provoca ser de esa generación que le falló al país”, apuntó.