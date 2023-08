Liam Payne, ex One Direction, canceló concierto en México por problemas de salud

Liam Payne se iba a presentar en el Pepsi Center el próximo martes 12 de septiembre. @LiamPayne

Liam Payne, uno de los 4 integrantes del extinto grupo One Direction, anunció la cancelación de su gira por América Latina que incluía un concierto en el Pepsi Center en la Ciudad de México el próximo martes 12 de septiembre, esto después de informar que presentó problemas de salud.

Los y las fans de la boyband británica siempre se emocionan y agotan las presentaciones de cada uno de ellos cada que tienen una presentación en muestro país. Así fue en el caso de Louis Tomlinson, y con Liam no fue la excepción. Como consecuencia del comunicado del intérprete de Strip That Down sus seguidores se mostraron tristes y decepcionados en las primeras reacciones.

Por su parte el artista informó que lamentaba no poder asistir a sus conciertos programados en países como Brasil, Argentina, Perú y México. Este hecho le “rompió el corazón”, pero explicó que necesita recuperarse después de haber sido ingresado a una clínica por una enfermedad renal.

Liam Payne anuncia que cancela su gira por Sudamérica. Instagram/@ liampayne

Con este mensaje lo compartió Liam Payne: “Hola, chicos, realmente es lo último que quería decirles, pero básicamente he estado un poco mal recientemente y terminé en el hospital con una infección renal grave. Empezamos los ensayos y me acaban de avisar que ahora no es el momento adecuado para mí. En el camino he intentado recuperarme de esto, con las mejores personas a mi alrededor... pero sí, vamos a tener que reprogramar la gira. Por favor busquen la forma de pedir reembolso”.

El tour de Liam Payne iniciaba el próximo 1 de septiembre en Lima, en Perú y de ahí visitaría Colombia, Chile, Brasil, Argentina y cerraría la gira con un concierto en México el próximo martes 12 de septiembre de 2023 en el Pepsi Center en la Ciudad de México.

Si bien por el momento no se ha informado cuáles serían las nuevas fechas o si de manera definitiva ya no acudirá a nuestro país en un tiempo próximo.

¿Cómo solicitar el reembolso de los boletos para el concierto de Liam Payne?

Ocesa, empresa organizadora de eventos en México, estaba a cargo de la venta de boletos, a través de Ticketmaster, y de la realización del concierto de Liam Payne en la Ciudad de México. Este viernes 25 de agosto que se dio a conocer la cancelación de la presentación del ex integrante de One Direction, la compañía mexicana salió a dar un comunicado para proceder con el reembolso del dinero que se utilizó para comprar los boletos para este evento.

Liam Payne sufrió una enfermedad renal grave por lo que necesita someterse a un proceso de recuperación. Créditos a Instagram/@liampayne

De acuerdo con Ocesa si la compra de las entradas se realizó por medio de un cobro digital con una tarjeta de crédito o débito se reflejará en el saldo de la misma cuenta en los próximos días, enfatizando en que el tiempo dependerá de cada una de las instituciones bancarias y sus procesos de devolución de saldo o de dinero en efectivo.

En caso de que la adquisición de los tickets fue realizada en las taquillas del Pepsi Center o en alguno de los módulos de Ticketmaster, entonces se deberá acudir a uno de estos establecimientos donde estará disponible el reembolso a partir del próximo lunes 28 de agosto.

Contrario a lo que se pensaría sobre el desencadenamiento de molestias en los fans, todos se mostraron comprensivos con Liam Payne y le enviaron comentarios de apoyo y deseos de pronta recuperación, así se expresaron:

“Esperaremos a reagendar fechas, espero se recupere pronto”, “Gracias por la información, esperaremos al próximo tour”, “Ay no, ya quería escuchar a Liam, ni modo, primero la salud que es lo más importante”, “Bueno, pero el reembolso lo guardaré para poder comprar el boleto cuando vuelva a venir”.