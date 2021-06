El cantante Liam Payne anunció que rompió su compromiso con Maya Henry: “Sigo lastimando a la gente”

Liam Payne terminó su relación con Maya Henry (Foto: Dan/Will/MEGA/GC Images)

Liam Payne anunció su ruptura con Maya Henry, con quien estaba saliendo desde hace dos años. La pareja se había comprometido en agosto de 2020 después de que el ex miembro de One Direction le pidiera casamiento con un anillo de USD 3 millones.

El cantante, de 27 años, confirmó la separación en un podcast y le dijo a Steven Barlett que necesitaba “trabajar en sí mismo” pero que se sentía molesto por “lastimar” a Maya, de 21 años.

“Lo siento más que cualquier otra cosa en estos momentos, estoy más decepcionado conmigo mismo, porque sigo lastimando a la gente. Eso me molesta. Simplemente no he sido muy bueno en las relaciones”, reconoció el artista en una entrevista con Steven Barlett.

“No estaba dando una muy buena versión de mí, no apreciaba mi relación y no me gustaba cómo era. Honestamente puedo decir que me siento mejor ahora. No me siento bien haciendo lo que hice, pero tenía que suceder. Fue lo mejor para los dos. Sé que yo era el problema. Necesito recomponerme”, explicó.

Liam Payne y Maya Henry (Photo by Samir Hussein/WireImage)

“Sé cuál es mi patrón con las relaciones y realmente lo siento. Simplemente no soy muy bueno en ellas y necesito trabajarlo conmigo mismo antes de estar con otra persona”, añadió el cantante británico.

El anuncio de la ruptura tomó totalmente por sorpresa a sus seguidores.

En los últimos días el artista se reencontró con su ex compañero de One Direction, Harry Styles, reconociendo que “fue realmente encantador. Me llamó porque tiene un sexto sentido para saber si estoy pasando un mal momento o si uno de nosotros está en problemas”.

Cheryl Cole y su ex Liam Payne (Photo by Karwai Tang/WireImage)

“A veces lucho por estar solo y creo que entro y salgo de las relaciones demasiado rápido. Necesito un minuto. Necesito controlarme”, afirmaba el cantante, a quien antes de salir con Maya se le adjudicó un breve romance de cuatro meses con Naomi Campbell.

La modelo texana y Payne confirmaron en agosto de 2020 que estaban comprometidos. Se conocieron poco después de la separación del cantante con la estrella Cheryl Cole, pero no confirmaron el romance hasta septiembre de 2019.

Payne y Cole, de 37 años, tienen un hijo llamado Bear de 4 años.

Maya Henry es hija de Thomas J. Henry, un multimillonario y prestigioso abogado texano. La joven, que está al frente de una ONG que proporciona material escolar a los jóvenes sin recursos de Texas, planea convertirse en abogada de derechos humanos.

