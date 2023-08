Fans acusaron a Taylor Swift de “despreciar” a México por esta razón

Algunos fans se quejaron de la "actitud" de Taylor Swift en sus redes con respecto a México (Crédito:TW@_ConectaMx/ AP)

Taylor Swift ya llegó a México para celebrar el primer concierto programado en el Foro Sol de la Ciudad de México como parte de su gira mundial The Eras Tour, espectáculo con el que celebra su trayectoria musical.

Durante la tarde del 24 de agosto, los primeros fans empezaron a llegar al recinto de conciertos para conseguir el mejor lugar posible y así admirar el gigantesco espectáculo que la intérprete de Bad Blood preparó para sus fans mexicanos.

Y aunque casi todo es euforia alrededor de la estrella de música pop, también hay fans que se han quejando de ciertas actitudes que ha tenido para con México. Esto ha provocado intensos debates en redes sociales entre seguidores de la cantante y haters.

Será la primera vez que la artista estadounidense se presenta en nuestro país con un magno concierto, aunque hace algunos años, ofreció un pequeño recital a bordo de un crucero que navegaba por las aguas de Cozumel. Taylor Swift no viene sola, pues la artista encargada de abrir sus shows en la Ciudad de México es Sabrina Carpenter.

¿Por qué los mexicanos criticaron a Taylor Swift?

Taylor Swift dará 4 conciertos en la CDMX (Jovani Pérez/ Infobae México)

Fueron varias las razones que se hicieron presentes en redes sociales. En primer lugar, fans se quejaron de que la intérprete de Look what you made me do no anunció formalmente su viaje hacia México, como lo suele hacer con otros países y ciudades que ha visitado durante su The Eras Tour.

Regularmente, Taylor Swift hacer uso de su cuenta de Twitter para expresar con bombo y platillo lo emocionada que está por llegar a un nuevo destino. Con frases como “See you soon” o “You’re the next”, la intérprete de Style y Karma anuncia sus seguidores en redes sociales sobre su siguiente movimiento. Esta acción ya es un clásico de la cantante.

Sin embargo, la joven originaria de Pensilvania prefirió guardar silencio ante su nueva visita y no escribió nada al respecto en su cuenta de Twitter. Esto, por supuesto, fue interpretado por algunos fans como una mala actitud hacia México, e incluso se hizo más de un meme sobre el tema.

Del mismo modo, hubo bastante secretismo acerca de el momento exacto al que Taylor llegó a la Ciudad de México, y sobre dónde se está hospedando, provocando que usuarios de redes sociales se quejen de un supuesto desaire de la estadounidense a nuestro país. De hecho, en internet se ha barajado la posibilidad de que la estrella no tenga la intención de pasar la noche aquí, pues podría volar a Texas una vez que termine el concierto.

Taylor lo anunció en redes su llegada a México Foto: Reuters/@ForoSolOficial.

En cualquier caso, todos son rumores, y estas interrogantes podrían llegar a su fin una vez que termine el primer concierto en el Foro Sol y asistentes comenten acerca de su forma de ser con los mexicanos.

Taylor Swift inicia su gira por México con gran éxito y entusiasmo de los swifties

El Foro Sol se llenó por completo incluso horas antes de que iniciara el primer show. Las amenazas de lluvia no fueron suficiente para apagar los ánimos de los fans, quienes, entusiasmados, tomaron sus lugares para presenciar uno de los eventos musicales más esperados del año.

Con una producción de primer nivel que involucra pantallas gigantes, equipo de sonido con tecnología de punta, un séquito de preparados bailarines y un montón de extravagantes vestuarios, Taylor Swift por fin se presentará en México luego de años de espera y especulaciones.

La llegada de Taylor Swift a México provocó tal euforia que fans rebautizaron importantes calles de la ciudad con su nombre. Como atención a los asistentes, el metro de la CDMX alargará su servicio hasta la 1 de la madrugada.