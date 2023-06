Taylor Swift cantó en México años atrás; así fue el íntimo momento

La cantante tocó la guitarra y tuvo un íntimo momento con sus fans

Taylor Swift está conquistando el mundo de la música. Su gira The Eras Tour, construida como un homenaje a su carrera artística es todo un éxito alrededor del mundo. Su espectáculo, pensado para estadios con capacidad para cientos de miles de personas, llegará a México el próximo jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de agosto en el Foro Sol de la CDMX.

Es la primera vez que la artista trae un show de tal magnitud a nuestro país; sin embargo, ya hace varios años, la intérprete de Blank Space cantó y tocó en México. En redes sociales, y debido al anuncio de sus conciertos en la CDMX, los fans recordaron el momento de Taylor en el mar de Cozumel.

Fue un momento íntimo, con una audiencia más bien pequeña, muy distinta a los mares de gente a los que, hoy en día, la estadounidense está acostumbrada. Y es que ya hace varios años que la cantante ha decidido presentarse únicamente en estadios, rompiendo toda clase de récords.

Alejada de las grandes escenografías, las pantallas gigantes, los vestuarios de millones de dólares y la producción de primer nivel de la que goza hoy en día, Taylor Swift apareció en escena, con un par de músicos y una guitarra colgada del hombro, lista para tocar sus éxitos y darle promoción a Speak now, uno de los álbumes más recordados por los fans.

Taylor Swift en Cozumel, México (captura de pantalla)

Según cuentas de fans de Taylor Swift, la joven cantó 11 temas musicales: Sparks Fly, Mine, The story of us, Back to december (con Apologize snippet), Better than revenge, Speak now, Fearless, Fifteen, You belong to me, Long live y su clásico Love Story.

Y aunque el concierto fue en altamar, sobre un crucero; por la noche, la cantante bajó a suelo mexicano y convivió con un pequeño grupo de fans. Firmó autógrafos, recibió regalos, se tomó fotografías y abrazó a las personas que no tuvieron la oportunidad de escucharla cantar. Este evento ocurrió un 21 de enero del año 2011. Hoy, más de una década después, sus fans recuerdan con cariño el íntimo momento.

En Twitter, todavía se pueden encontrar algunos mensajes que sus fans escribieron por aquellas fechas. “Anoche no superé lo de Taylor Swift. No puedo creer que ella estaba en Cozumel”, “Bienvenida a la cantante internacional Taylor Swift a la isla más bella del caribe, Cozumel”, “Por cierto una amiga me comenta que Taylor Swift debe ir a Cozumel en un crucero, dará un concierto a bordo”, son algunos de los tuits que sobreviven al paso del tiempo.

Taylor Swift relanzará su álbum Speak Now este 2023 Foto: Instagram/Taylor Swift

El regreso de Taylor Swift a México ha generado gran expectativa. Son tantas las personas que quieren ser testigo de los espectaculares conciertos, que Ticketmaster ha habilitado una función para lograr contener a los mares de gente que se esperan. Para poder ser testigo del The Eras Tour, los fans tendrán que registrarse previamente para ganarse su derecho a la fila virtual del próximo 13 de junio.

Con boletos que, según algunas fuentes, irán desde los 780 pesos mexicanos hasta los más de 7 mil pesos, la cantante nacida en Pensilvania, Estados Unidos, se reunirá nuevamente con los fans que han seguido su carrera. Con un escenario gigante, bailarines, pantallas kilométricas y vestuarios diseñados por importantes firmas de moda, Taylor Swift se unirá a las artistas internacionales que cantarán en tierras aztecas en este 2023.

Y es que han pasado ya varios años desde que Taylor Swift empezó su carrera. Después de los Grammys, las millonarias ventas y los récords rotos, la estadounidense es una de las estrellas del pop más importantes de los últimos tiempos.