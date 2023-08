Arturo Zaldívar conoció fans de Taylor Swift e intercambio “friendship bracelets”

Arturo Zaldívar vivió un "momento swiftie" al lado de fans de la cantante que se presentará en el Foro Sol a partir del jueves 24 de agosto. (Infobae México)

Taylor Swift es toda una sensación no sólo en México, sino en todo el mundo, pero en el caso de nuestro país acaparó los reflectores gracias a los 4 conciertos que tendrá en el Foro Sol de la Ciudad de México los próximos jueves 24, viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de agosto. Por eso los fans están “equipándose” con todo lo que necesitan para ir a la presentación de la cantante, entre ellos los friendship bracelet que algunas afortunadas lograron intercambiar con el ministro Arturo Zaldívar.

Es bien sabido que el integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un gran fan de la intérprete de Bejeweled y en distintas ocasiones presume los discos, la mercancía oficial y los objetos que adquiere (o le regalan) de la cantante estadounidense. Esto lo convierte en un total y auténtico swiftie.

Es por eso que aprovechó para realizar un encuentro con seguidoras de Taylor Swift para intercambiar los tan aclamados friendship bracelet y presumir el momento en sus redes sociales asegurando que esto sólo ocasionará que entre ellos haya mayor unidad al compartir los gustos musicales.

El ministro Arturo Zaldívar presumió el intercambio de "friendship bracelets". (Ig: @ arturozaldivarl)

El funcionario publico acompañó su publicación con un mensaje que contiene un fragmento que forma parte de la letra de la popular canción titulada You’re on Your Own, Kid en donde Taylor Swift hace mención a los friendship bracelets. Asimismo el miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que continuará intercambiando estos accesorios con distintos swifties que así lo deseen.

Sin embargo, no mencionó cuando tendrá disponibilidad para hacerlo y si lo realizará de manera pública o mediante alguna petición especial por lo que se desconoce el lugar y la fecha que se reunirá con el siguiente grupo de fans.

Por otra parte, aquellos seguidores de la intérprete de Enchanted que acudieron al encuentro con Arturo Zaldívar también le llevaron un presente. Se trató de un peluche del Dr. Simi que vistieron con una toga y que llamaron, de cariño, el simiministro swiftie. El funcionario se mostró agradecido y lo colocó en un librero al interior de su oficina.

Arturo Zaldívar no sólo intercambió accesorios de Taylor Swift, también recibió un peluche con el aspecto de un ministro de la Corte. (Ig: @arturozaldivarl)

El encuentro de los denominados swifties generó comentarios inspirados por la ternura, así como “aplausos” para con el ministro por el gesto que tiene con otros seguidores de Taylor Swift así como el sentirse orgulloso de su fanatismo y devoción por la famosa cantautora.

Así se expresaron los seguidores de Arturo Zaldívar: “Es hasta hoy el más alto funcionario de la SCJN que es el más cercano a la gente, el más empático y el más buena onda”, “Ministro yo le quiero regalar una playera de Taylor Swift versión Mexicana en mi visita a CDMX”. Por otra parte los asistentes al intercambio de friendship bracelet le agradecieron públicamente por recibirlos en su oficina.

El ministro mostró en redes sociales el momento en que sus colaboradores le regalaron boletos para el concierto Credito:IG@arturozaldivarl

Uno de los momentos que indignó a muchos seguidores de la famosa compositora fue el hecho de que Arturo Zaldívar no obtuviera su código de Verified Fan para poder adquirir sus boletos para uno de los 4 conciertos programados para el Foro Sol.

Es por eso que se alegraron cuando el ministro compartió en sus redes sociales que le regalaron entradas para el espectáculo de The Eras Tour por su cumpleaños.

¿Qué son los “friendship bracelet”?

Los friendship bracelet se convirtieron en una tradición para todos los fans de Taylor Swift. Son una especie de pulsera que los swifties hacen con sus propias manos decorándolos con letras que muestren el nombre de su canción favorita, algún fragmento de la letra de un tema, las iniciales de la cantante, entre muchas otras opciones.

Lo emotivo de todo esto es el gesto de regalarlas a otros asistentes al concierto, entre amigos o intercambiarlas con alguien que sea un seguidor de la intérprete de Bad Blood.