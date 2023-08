Paul McCartney regresa a México: fecha, boletos, precios, preventas y todo sobre su concierto en el Foro Sol

El ex beatle volverá para hacer brillar a los mexicanos con su música. | Jovany Pérez, Infobae México.

¡Es oficial: Paul McCartney regresa a México! Los fanáticos del rock clásico y los beats británicos están en enhorabuena: Sir Paul McCartney, el legendario ex Beatle, ha anunciado una fecha de concierto en la Ciudad de México. El icónico Foro Sol será el escenario que albergará a este gigante de la música el próximo 14 de noviembre.

Desde sus días como uno de los “Fab Four” junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, hasta su prolífica carrera en solitario y con su banda Wings, McCartney ha demostrado ser uno de los músicos más influyentes y perdurables de todos los tiempos. Con más de seis décadas en la industria musical, su repertorio abarca una impresionante variedad de hits, desde “Hey Jude” y “Let It Be” hasta “Maybe I’m Amazed” y “Live and Let Die”.

El anuncio forma parte de su GOT BACK TOUR y ya ha generado un revuelo inmediato en las redes sociales y entre los medios locales. Las entradas, que se espera que se agoten rápidamente, saldrán a la venta la próxima semana, y muchos ya se preparan para asegurar su lugar en lo que promete ser una noche inolvidable.

Este concierto no es sólo una oportunidad para que las generaciones más jóvenes experimenten la magia de McCartney en vivo, sino que también ofrece a los fanáticos de toda la vida la posibilidad de revivir momentos icónicos y tal vez escuchar algunas de sus canciones favoritas en directo, quizás por última vez.

¿Cuándo será la preventa de Paul McCartney en el Foro Sol 2023?

Citibanamex tendrá la exclusiva de las preventas, como es costumbre con Ocesa y Ticketmaster. Los tarjetahabientes de dicho banco, además tendrán la posibilidad de pagar sus entradas hasta en 3 Meses sin Intereses, siempre y cuando la transacción sea superior a los 3 mil pesos.

Las fechas para las diferentes preventas son las siguientes:

29 de agosto - Venta para Fans | 9 AM

30 de agosto - Venta Beyond y Prestige | 9 AM

31 de agosto - Pre-Preventa Priority | 9 AM

1 de septiembre - Preventa Citibanamex | 2 PM

2 de septiembre - Venta General | 2 PM

¿Cuál es el precio de los boletos para Paul McCartney en el Foro Sol?

El famoso recinto de conciertos será divido en varias secciones, mismas que contarán con distintos costos. Los precios oficiales de los boletos son los siguientes:

DIAMANTE: 13 mil 680 pesos mexicanos

PLATINO: 7 mil 896 pesos mexicanos

ORO: 6 mil 696 pesos mexicanos

ROSA: 6 mil 096 pesos mexicanos

MORADO: 5 mil 376 pesos mexicanos

AZUL: 4 mil 656 pesos mexicanos

GENERAL B: 1 mil 416 pesos mexicanos

VERDE A: 3 mil 696 pesos mexicanos

NARANJA A: 2 mil 976 pesos mexicanos

VERDE B: 2 mil 376 pesos mexicanos

NARANJA B: 1 mil 896 pesos mexicanos

VERDE C: 1 mil 176 pesos mexicanos

NARANJA C: 816 pesos mexicanos

Todos los precios ya incluyen el cargo Ticketmaster, portal web en el que se venderán las entradas.