Mariana Ávila llamó “traicionera” a Gomita tras ser la primera eliminada del Hotel VIP

Mariana Ávila fue la primera eliminada del reality y llamó traicionera a Gomita Fotos: Cuartoscuro

El Hotel VIP anunció finalmente a la primera eliminada del reality show y se trató de la actriz Mariana Ávila; sin embargo, su salida no pudo ser con tranquilidad, sino que inició una polémica en contra de su compañera Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, que fue considerada como una traicionera por votar en su contra a pesar de que “afuera” se decía que eran “buenas amigas”.

El programa televisivo liderado por Roberto Palazuelos una vez más vuelve a dar tema de conversación y nuevamente es por un enfrentamiento entre dos de sus integrantes. El pasado lunes 21 de agosto ocurrió una fuerte pelea entre Manola Diez y Roberto Tello, conocido como El Coreano, que concluyó en una denuncia pública por parte de la famosa al asegurar que la golpeó y por lo tanto la agredió no sólo verbal, sino también físicamente.

Ahora se trata de una traición entre amigas después de que Mariana Ávila asegurara que Gomita le “jugó mal” al votar en su contra a pesar de que instantes antes le había comentado que su punto sería otorgado a Manola Diez, justo como lo habían acordado anteriormente. Lamentablemente para la actriz esto ocasionó que fuera la primera expulsada del Hotel VIP tan sólo una semana después de que iniciara el concurso.

Mariana Ávila aseguró que no esperaba el voto de Gomita porque pensó que era su amiga. Crédito: El 5

Fue durante uno de los programas especiales donde se reúnen algunos de los participantes de este nuevo reality show para platicar y comentar momentos que se vivieron dentro de la propiedad del Diamante Negro donde Ávila confrontó a la exconductora de Sabadazo sobre las acciones que había tomado en su contra. Así lo comentó:

“Ustedes sí me quieren... por supuesto que me traicionaron... voy a empezar por la presente... el voto de la señorita (Gomita) me pegó.., en mi inocencia, en mi corazón de pollo, yo sí le creí y jamás pensé que iba a votar por mí, porque en realidad afuera de ahí y en la tele pueden ver... la señorita es muy buena haciendo estrategias... soy buena amiga, soy leal, no como tú”.

Y es que Araceli Ordaz platicó con Mariana momentos antes de que se anunciara al eliminado de esta semana del Hotel VIP en donde se pudo escuchar que Gomita le aseguró a su “amiga” que le daría su voto a Manola Diez, pero no fue así y por eso fue tachada de “traicionera”.

Gomita aseguró que es una buena actriz y como consecuencia no deben creerle lo que diga. (Archivo)

De acuerdo con la actriz y presentadora de televisión declaró que no deberían confiar en ella porque es una buena actriz, asimismo comentó que no le es leal a Mariana Ávila sino a su equipo, esto llevó a que votara por la protagonista de La Última Noche.

Esto finalizó con el hecho de que ambas ya no serían amigas a pesar de que el reality show ya finalizó. Cabe destacar que las emisión del Hotel VIP no son en vivo, sino que tuvieron lugar hace tiempo por lo que ninguno de los participantes están concursando en este momento, sino que poco a poco irán revelando detalles de su vivencia dentro del este lugar.

Martha Figueroa estaba harta de los abrazos de Mariana Ávila

Martha Figueroa también está en la lista de participantes del Hotel VIP y después de que aseguró que la salida de Mariana Ávila fue el primer complot dentro del reality show, la actriz que resultó ser la primera eliminada, continuaron con las críticas y quejas en su contra.

Ávila lamentó que Figueroa estuviera cansada de sus abrazos porque era algo que la reconfortaba dentro del programa de televisión, pero dejó de hacerlo después de que en una ocasión se enterara que Martha estaba harta de que la abrazara cada que se encontraban en la cocina por las noches.