Ana María Alvarado saltó contra Pepillo Origel y Martha Figueroa para defender a periodistas

La periodista aplaudió la inclusión de sus compañeros en Televisa

La casa de los famosos México no sólo ha generado polémicas al interior del inmueble donde desde hace tres semanas se encuentran encerradas figuras como Wendy Guevara, Sergio Mayer, Paul Stanley y Bárbara Torres, sino también afuera del reality show.

Y es que las galas complementarias del programa son espacios donde han sido invitados diferentes periodistas de espectáculos, quienes son convocados a comentar lo sucedido en las dinámicas de los habitantes, sus interacciones y estrategias para ganar los cuatro millones de pesos prometidos como premio final.

Fue en la segunda gala del programa donde Gustavo Adolfo Infante, Addis Tuñón y Eduardo Videgaray, todos presentadores en Imagen Televisión, junto a Shanik Berman, aparecieron en la señal de Vix+, lo que provocó el enojo de Juan José Origel.

Tres de los cuatro participantes trabajan actualmente en De primera mano, y Eduardo en el programa ¡Qué importa!, siendo Shanik la única que aparece al aire en una emisión de Televisa: el programa Hoy.

Así se quejó “Pepillo”: “Qué raro, como si en Televisa no hubiera tanto famoso”. Tal comentario fue respondido por Infante y aseguró que la empresa sí cuenta con famosos entre sus filas, pero carece de periodistas consolidados.

“Famosos sí, periodistas de espectáculos no. En tantos años no han formado ninguno”, escribió el titular de El minuto que cambió mi destino.

"Pepillo" Origel criticó la presencia de Gustavo y Addis en Televisa (Foto: Instagram)

A estos comentarios también se sumó Martha Figueroa, y con su característico estilo lanzó una indirecta que muchos señalaron contra Gustavo Adolfo. “No nos invitaron. Ya nos estaríamos riendo, porque ni que se necesitara Master en periodismo para hablar de lo que pasa en la casa. Y ya sabes quién... se siente soñado”, escribió la polémica periodista.

Ahora, Martha apareció como invitada en la pre-gala que se transmite en la plataforma de paga, este martes 20, y fue en la mañana del martes 21 cuando Ana María Alvarado tocó el tema y revivió la polémica entre reporteros invitados a la producción de Televisa Univisión.

“Yo quiero decir que aunque a muchos no les guste, yo los felicito a Gus, a ti (Joanna Vega-Biestro), a Sofía Rivera Torres y a Addis Tuñón, pues que sean parte de esto que ha sido tan exitoso, porque quiere decir que en Imagen estamos haciendo algo bien. Tan así que los han llamado a todos, así que, qué bueno”, dijo la periodista en el programa Sale el sol.

Tras ello, Joanna le respondió “yo siento que no tardan en llamarte a ti”, pero “Anita la más bonita”, como es llamada por Maxine Woodside continuó señalando que en el gremio de los periodistas de espectáculos de diferentes televisoras no exista una verdadera unión y pidió frenar las envidias, y sin decir nombres, claramente aludió a los controversiales dichos por los titulares de Con permiso.

Ana María Alvarado lanzó indirecta a lo expresado por Origel hace unos días (Foto: Instagram)

“No hay que tener envidia, yo creo que si a nosotros como compañeros nos va bien, pues hay que festejarlo, en vez de echarnos piedras, pero ah, qué poco humildes somos en este medio”, concluyó.

Addis Tuñón respondió fuerte a Juan José Origel

Por su parte, cuando Pepillo hizo su comentario, Addis Tuñón le respondió de manera contundente en una transmisión de YouTube.

“Todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, y probablemente el suyo no ha pasado, tal vez al rato lo inviten o brille usted en algún momento y mire, yo como publico se lo aplaudiré si me parece bueno, pero en este momento, a las personas que invitaron son a las personas de las fotos que usted actualmente critica, y lamento que usted no considere que pueda compartirse el espacio, el foro y el éxito con quienes también lo trabajamos y cuando lo vea, lo saludo con mucho gusto”, recalcó la reportera de espectáculos.