La razón por la que Wendy Guevara no se alejará de Marlon: “No me importa lo que digan”

Wendy Guevara aseguró que no le importa lo que digan de Marlon (Fotos: RS)

Mucho se ha dicho sobre la relación entre Wendy Guevara, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México y el influencer Marlon Colmenarez, principalmente destacando lo negativo acerca de que supuestamente es manipulador, agresivo y “aprovechado” de la fama y ahora del dinero que tiene la integrante de Las Perdidas. Pero esto a ella no le importa y aseguró que tiene una razón para no alejarse del venezolano.

Constantemente la pareja recibe críticas porque supuestamente el “amigo” de Wendy fue agresivo con ella al gritarle saliendo de uno de los foros que pertenecen a la empresa de telecomunicaciones Televisa. O porque entró al reality show a visitar a la influencer únicamente a cambio de recibir dinero por su aparición en el popular programa de televisión.

En el programa de entretenimiento de Unicable donde los presentadores son Martha Figueroa y Pepillo Origel, Wendy Guevara contó la razón por la que decidió mantenerse a su lado a pesar de que a veces sea “tóxica” con él, asimismo aseguró que no le importa lo que digan de ellos y por el momento no es suficiente para separarlos.

La ganadora de LCDLF explicó sus razones para estar con Marlon Crédito:; Unicable

Así lo declaró Wendy Guevara: “Soy celosa y todo... toda la gente dice que yo y que siempre hablan mal de él... que yo le doy dinero, que se aprovecha... entonces lo han atacado y han dicho que es malo, pero la verdad es que conmigo es una persona muy linda, me ha dado muchos consejos bonitos...”.

Por otra parte explicó la presunta agresión que el influencer venezolano tuvo hacia ella, esto fue lo que detalló: “Ayer estábamos en Televisa, en la entrada... estábamos él y yo y le comenté que si estaba temblando, pero empezaron a decir que me estaba maltratando... estábamos hablando de otra cosa, le han dicho muchas cosas feas, pero no me importa, yo lo quiero mucho y no lo voy a dejar”.

La ganadora de La Casa de los Famosos México aseguró que no es tonta para dejarse manipular por los demás, declaraciones que respaldaron los integrantes de la familia de Wendy. Ellos respaldaron la decisión de la influencer para mantenerse al lado de Marlon.

Marlon, según Wendy, siempre ha estado a su lado apoyándola. (@marloncolmenarezoficial04)

Los comentarios negativos en contra de Marlon se intensificaron después de que protagonizó una confrontación con Paola, amiga de Wendy, quien dijo que el supuesto “amigo” de la integrante del Team Infierno no la había apoyado lo suficiente. Como respuesta el influencer venezolano pidió disculpas públicas.

Sin embargo, esto no terminó la pelea verbal, sino que la intensificó después de que la misma Paola Suárez se burlara de la solicitud de Marlon y lo hizo a través de un meme donde lo llamó “pug”, como la raza de perros con una cara peculiar.

Paola Suárez respondió irónicamente a Marlon (captura de pantalla)

Ahora los señalamientos negativos en contra de la pareja surgieron a raíz de que ambos anunciaron que se irían juntos de vacaciones, lo que bastó para que volvieran a considerar al famoso como un “aprovechado” y hasta “mantenido”.

Wendy descartó ser novia de Marlon

Durante su entrevista en el programa de televisión titulado Con Permiso, Wendy Guevara precisó que no es la pareja sentimental de Marlon Colmenarez, sino que simplemente es su “amiga tóxica”, denominación que dio porque tiene la tendencia a celarlos y enojarse si llega una nueva persona especial a sus vidas.

Así lo detalló la ganadora de La Casa de los Famosos México: “Bueno, pero también me puedo dormir con un amigo... no, no duermo con él, a veces cuando vengo a la Ciudad de México me duermo con él o me quedo en un hotel... es un amigo que quiero mucho, yo soy de esas amigas tóxicas... soy celosa y les reclamo si tienen otras amigas”, concluyó.