Aeromexico ofrece estos descuentos con tarjeta del INAPAM; aplica en vuelos nacionales e internacionales

Las personas de la tercera edad cuentan con descuentos en una de las aerolíneas mexicanas Foto: Getty Images

Dado que las vacaciones de verano 2023 están por llegar a su fin, las personas de la tercera edad que estén interesadas en viajar y que cuenten con una tarjeta expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) deben tener en cuenta que tienen la oportunidad de viajar con diversos beneficios en la aerolínea Aeroméxico.

Te puede interesar: Curso GRATIS del INAPAM para evitar el maltrato a adultos mayores

Para que los adultos mayores puedan tener acceso a una tarjeta INAPAM deben tener 60 años cumplidos o más. La tarjeta ofrece a los beneficiarios múltiples descuentos y promociones en decenas de establecimientos de todo tipo en todo el país, algunos de ellos están relacionados con viajes dentro de México o el extranjero.

Los usuarios que deseen aprovechar los descuentos ofrecidos por su tarjeta INAPAM y que tengan planeado salir de viaje por medio de Aeroméxico tienen que consultar las tiendas oficiales en las que otorgan descuentos a los beneficiarios, para ello será necesario presentar el plástico en las sucursales o llamar al siguiente número 55 51 33 40 00.

Te puede interesar: Aeroméxico cambia sus operaciones a la terminal 2 del AICM a partir de septiembre

Cuando se consulta la sección de términos y condiciones se pueden encontrar las promociones y descuentos que ofrece la aerolínea, por ejemplo:

Para tener acceso a las promociones se deberá contar con la credencial de INAPAM Foto: Getty Images

- Las rutas nacionales e internacionales son válidas en Aeroméxico y Aeroméxico Connect, siempre y cuando sean publicadas en la promoción, en las siguientes familias de tarifas públicas: clásicas, que abarca R, N, E, T, Q, I, H, K, U, M y B, AM Plus, que abarca W, y Premier en (I, D, C, J).

Te puede interesar: UNAM promociona gran remate de libros con hasta 80% de descuento

- Viajes sencillos o redondos.

- Las promociones aplicarán en vuelos AM 1-1999 y 5D 2000-2999, por lo tanto no aplica en vuelos con código compartido ni SkyTeam. Todas las tarifas aplican las correspondientes a la regla de la clase adquirida.

Los descuentos no aplicarán en grupos, paquetes Gran Plan, Tarifas en clase básica y aeromexico.com. Además, si el vuelo ya cuenta con una promoción, no se le podrá aplicar una adicional.

Los descuentos aplicarán solamente cuando la compra se realiza dentro de la República Mexicana. Las adquisiciones se pueden realizar en las oficinas de venta de Aeroméxico o por medio del Centro Nacional de reservaciones en el número anteriormente mencionado.

El descuento del 15% únicamente aplicará sobre la tarifa base para todos los destinos nacionales e internacionales, para poder ser acreedor al beneficio la persona de la tercera edad debe tener nacionalidad mexicana.

Las ofertas aplican únicamente en compras realizadas dentro del país Foto: Getty Images

¿Cómo tramitar la tarjeta del INAPAM?

Las personas interesadas en adquirirla necesitan los siguientes documentos:

- CURP.

- Acta de nacimiento.

- Fotografía tamaño infantil reciente.

- Un teléfono de contacto para casos de emergencia.

- Identificación oficial, ya sea: credencial de elector, licencia de manejo, pasaporte, credencial del IMSS, credencial del ISSSTE o carnet (IMSS, ISSSTE, Pemex) siempre y cuando cuente con fecha de nacimiento, fotografía y sello sobre la misma.

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses, puede ser de luz, agua, gas, predial, teléfono.

- 2 fotografías tamaño infantil, blanco y negro o a color.

Las personas de la tercera edad tienen que localizar el módulo de la institución que se encuentre más cercana a su domicilio. En caso de no conocer la dirección del mismo, se tendrá la opción de ingresar al siguiente link: https://www.gob.mx/bienestar.

Es importante recordar que el horario de atención es de 10:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. El día de la cita es indispensable acudir con la documentación anteriormente señalada. Se trata de un trámite completamente gratuito y la entrega de la credencial se lleva a cabo el mismo día que se solicita.