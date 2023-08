Emilio Osorio se burló en La Cotorrisa de la salida de Bárbara Torres

Emilio Osorio se rio de los comentarios que hicieron sobre Bárbara Torres y las exigencias de su hijo. (Ig: @emilio.marcos)

La Casa de los Famosos México finalizó el pasado domingo 13 de agosto y a poco más de una semana de que Wendy Guevara se coronara como la ganadora, todavía sigue dando de qué hablar y es que diario había polémicas, controversias y escándalos dentro del reality show. Uno de esos momentos fue cuando el hijo de Bárbara Torres pidió respeto para su mamá tras ser eliminada, suceso que recordó Emilio Osorio en una entrevista en La Cotorrisa, donde se burlaron de todo esto.

Todo surgió por una pregunta relacionada sobre si el Halcón del Team Infierno extrañaba estar dentro del reality show y qué sentía al llevar más de 10 días fuera. Ante esto explicó que no extrañaba a todos sus participantes, pero sí con los que mejor se llevó (que fue su equipo) y sobre todo el convivir dentro de la casa con ellos.

En este punto tocó el tema sobre cómo es salir del concurso que los mantuvo aislados del exterior por más de dos meses, a lo que él respondió que es difícil y extraño “volver al mundo real” y por esta razón es que a la salida se encuentra un psicólogo que puede atender a los participantes, pero la primera pregunta que le hizo fue acerca de cómo le había ido a Bárbara Torres.

Esto desencadenó que recordaran el preciso instante cuando quedó eliminada la actriz argentina y, debido a todo el odio que recibió en redes sociales, fue su hijo quien pidió respeto hacia ella porque le dolía saber, leer y escuchar todo lo que decían de la intérprete de Excelsa en La Familia P’ Luche.

"El Halcón" acudió a un podcast de "La Cotorrisa" y recordaron el momento en que la argentina salió de LCDLF Crédito: TikTok/emiliohalcon

“Te voy a decir una cosa... extrañas la casa... cuando sales, les voy a platicar, te mandan a entrevista y te dejan una hora y media con dos psicólogos. Entonces ellos dos primero te previenen y preparan para lo que hay afuera sobre si te ha ido bien o mal...”. Aquí fue interrumpido por el comediante y conductor Slobostky empezó a imitar a Bárbara Torres tanto en los gestos que hizo cuando apareció en el foro, así como tratar de imitar la voz de su hijo reclamando y exigiendo respeto.

Después de esto Emilio Osorio confesó que él no ha querido ver el video completo del momento en que la argentina quedó eliminada; sin embargo, no reveló los motivos por los que decidió no visualizar el material audiovisual que circuló y circula en redes sociales.

Cabe destacar que para “no quedarse atrás” el apodado Halcón se sumó a las burlas interpretando el acento argentino para decir la frase “No la vean de esa manera”. El también cantante dijo lo siguiente: “Lo primero que le pregunté a la psicóloga fue cuando terminamos nuestra sesión fue ‘¿Y cómo le fue a Bárbara’... y obviamente no me quisieron responder”.

La actriz rompió en llanto al escuchar a su hijo defenderla sin saber qué es lo que pasaba. (Foto: Televisa)

Emilio Osorio no ganó La Casa de los Famosos, pero presuntamente recibió un lujoso regalo por parte de su papá

Emilio Osorio se convirtió en el quinto finalista de La Casa de los Famosos México quedando por debajo de Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcella y Wendy Guevara. A pesar de que el premio que se llevó el integrante del Team Infierno por parte de la producción del programa fue un viaje a Italia con todo pagado, su papá, el productor Juan Osorio, al parecer decidió darle un “regalo de consolación”.

Fue a través de las redes sociales que se difundió un video donde se les ve en una agencia automotriz adquiriendo una camioneta. Se trató de un vehículo de la marca Omoda con un costo aproximado de 500 mil pesos.

La compra de este auto, más allá de recibir buenos comentarios, ocasionó que Emilio Osorio fuera criticado por “no comprar cosas buenas”.