¿“Unión”? opositora: Beatriz Paredes y Xóchilt Gálvez se mandan indirectas

El 17 de agosto se llevará a cabo el segundo debate entre los aspirantes a la candidatura presidencial por el bloque opositor (Cuartoscuro)

Después de que la aspirante del PRI, Beatriz Paredes Rangel señalará que para combatir la corrupción no se debe tener algún señalamiento o denuncia, la panista Xóchilt Gálvez Ruiz reconoció que si era para ella.

Pero al mismo tiempo, le mandó un mensaje poco amistoso, al decir que se usa la vieja política del PRI, de mandar indirectas y no hacerlo de frente.

“Es la vieja política que hacen algunos priistas, no es una política como la mía que es frontal, clara, directa, sincera. Yo digo las cosas de frente”, expresó en entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio.

Por igual dijo que la priista sabe que no hay pruebas en su contra, que no hay corrupción, “nomás hace insinuación, sino estaría ella llevando la denuncia penal a la Fiscalía. Sería lo concreto, si estás insinuando que soy una persona... pero va a decir que no se refería a mí”, señaló la senadora por el PAN.

Xóchitl Gálvez señaló que Beatriz Paredes hace acciones de la "vieja política" que hacen algunos priistas de mandar indirectas (Prensa/Xóchitl Gálvez)

Cabe recordar que Beatriz Paredes en el segundo debate del “Frente Amplio Por México, dijo que para combatir la corrupción no se debe ser corrupto o haber sido señalado.

“Lo primero que tienes que ser es que tu no seas corrupto, que tengas las manos limpias, que tu hoja de servicio nunca hayas tenido una denuncia y no hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental”, señaló la priista.

Ya en entrevista con Loret de Mola en Latinus, la senadora del PRI negó que sus dichos eran dirigidos a la panista, “no iba para ella. Estamos en una etapa de la política mexicana en la que parece que no podemos referirnos a ideas y conceptos”, dijo la priista.

El que está en contra es AMLO

Xóchitl Gálvez dijo que el que está en contra suya es el presidente AMLO Cuartoscuro

La aspirante presidencial rumbo al 2024, señaló que la única denuncia que tiene es una de presidencia, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador está contra la panista.

“La denuncia que yo tengo es porque salió de la Presidencia de la República, el que está en contra mía es el presidente, porque en 5 años que deje ser jefa delegacional nunca hubo una denuncia, porque no encontraron una sola obra irregular aprobada durante mi administración”, cuestionó la originaria del estado de Hidalgo.

“Yo no permití construcciones irregulares, al contrario, las combatí y las destruí… tengo las agallas y no tengo cola que me pisen, no hay una cosa ilegal en mi persona”, finalizó la aspirante del FAM.