Poncho de Nigris arremetió contra Ferka: “Ustedes estuvieron tirando todo el reality”

Poncho de Nigris le mandó un contundente mensaje a Ferka captura: ViX Instagram/ponchodenigris

La Casa de los Famosos México llegó a su fin con gran parte del Team Infierno como finalistas. Ningún miembro del equipo contrario llegó a la final, pues gracias a las estrategias de Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Wendy Guevara, Nicola Porcella, Apio Quijano y Emilio Osorio, uno a uno, los miembros del Team Cielo fueron expulsados de la casa.

Es bien sabido que entre ambos equipos hubo bastante rivalidad, no sólo durante el reality show, sino cuando algunos de ellos salieron expulsados. Mucho se dijo del Team Infierno cuando varios de ellos todavía se encontraban concursando en el reality show.

Recientemente, en un programa de televisión, parte del equipo de la ganadora de los 4 millones de pesos rompió una piñata de Jorge Losa, uno de los participantes del Team Cielo que más sacó canas verdes a concursantes como Sergio Mayer y Poncho de Nigris.

Esta situación no le gustó nada al Albacete, quien respondió que no había sido para anda agradable. Aunado a esto, Ferka, quien tuvo un romance con Jorge, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter donde dejó entrever que no le gustan las rivalidades cuando ya ha terminado el juego; no obstante, Poncho no se quedó callado y le contestó.

Qué dijo Ferka y qué le contestó Poncho de Nigris

María Fernanda Quiroz escribió en sus redes sociales: “Supérenlo. Ya acabó”. Ante estas declaraciones, el regiomontano, uno de los miembros más fuertes de La Casa de los Famosos, pues llegó al tercer lugar, arremetió contra ella y escribió en su cuenta de Twitter un contundente mensaje.

Poncho de Nigris escribió en su cuenta de Twitter tras reclamo de Ferka (Twitter/@_ponchodenigris)

“Aguante. Ustedes estuvieron tirando todo el reality. Nosotros apenas nos estamos enterando. Duraron muy poquito y tuvieron mucho tiempo libre para tirar. De mi parte sólo queda decir... PURO TEAM INFIERNO, RAZA”.

De esta manera, el regiomontano dejó claro que “la guerra” entre equipos todavía no ha terminado, pues mucho de lo que dijo el Team Cielo no era del conocimiento de los que aún estaban en la casa, por lo que no habían tenido tiempo de contestarles.

Aunado a esto, Poncho de Nigris añadió que muchas de estas cosas, dichas por Ferka y otros concursantes, ya las están conociendo, y escribió un segundo mensaje en su cuenta de Twitter: “Ya nos estamos enterando de todo. ¿Qué pasó acá afuera? Nombres”, y además escribió: “El que juega con fuego, se quema”, haciendo alusión a la canción del Team Infierno.

Poncho de Nigris escribió este mensaje en Twitter (Twitter/@_ponchodenigris)

Por su parte, Wendy Guevara, quien se está preparando para celebrar su victoria a lo grande con una gran fiesta en su natal León, Guanajuato, dijo en una transmisión en vivo que no quería tener problemas con otros concursantes, cuando internautas le contaron que Ferka hablaba mal de ella y además le hacía caras.

Recientemente, Poncho de Nigris volvió a Monterrey, donde tuvo un encuentro con los medios de comunicación y habló, entre otras cosas, de su experiencia dentro de La Casa de los Famosos México y su relación con Sergio Mayer, quien también fuera su compañero en Solo para mujeres.

El regiomontano dijo que su amistad con el actor de La fea más bella continúa, pero que al final del reality el también político se puso celoso de él y de la forma en la que había avanzado en la competencia.

“La verdad Sergio Mayer está bien, nada más que se puso celoso porque le comí el mandado al último y bueno el alumno superó al maestro. Está bien la relación con Sergio Mayer pero se ardió al último, le tronó la cabeza, me extraña que siendo araña se caiga de la telaraña, la neta es que estaba manejando bien las emociones pero al final le tronó la cabeza y se fue contra mí porque se puso celoso”, dijo Poncho.