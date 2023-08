Se burlaron de Poncho de Nigris tras ser recibido en Monterrey por pocos fans

Poncho de Nigris avisó cuándo llegaría a Monterrey para ser recibido, pero pocos acudieron (Instagram/@ponchodenigris)

Luego de que el domingo 13 de agosto terminara La Casa de los Famosos, Poncho de Nigris regresó a Monterrey, acompañado de su esposa Marcela Mistral.

Te puede interesar: Poncho de Nigris y “El Turco” Mohamed hacen la señal del Team Infierno

En redes sociales anunció con anticipación que aterrizaría a las 15:00 horas de este miércoles, para que así lo recibieran las personas que lo apoyaron en el reality y sus fans; sin embargo, fueron pocos los que quisieron saludarlo en el aeropuerto.

Según reportó Miguel Díaz a Chismorreo, había alrededor de cinco personas que acudieron al llamado de Poncho.

Se burlaron de Poncho porque algunos fans lo recibieron en Monterrey a pesar de que él anunció a qué hora aterrizaría Crédito :Multimedios

“Llegó Poncho de Nigris y pensaron que aquello iba a ser la locura, pues no, no hubo nadie (...) Pensaron que aquello iba a ser apoteósico y nada más se quedaron con las ganas (...) de los admiradores que lo apoyaron en La Casa de los Famosos, bien poquitos, eran como cinco”

Varios medios capturaron el momento en el que Poncho llegó al aeropuerto de Monterrey junto a Marcela, quien también grabó el momento en que se reencontró con sus fans.

Te puede interesar: “Team Infierno” desató indignación tras anunciar que repartirán el premio

Alrededor de 20 personas se acercaron al influencer para saludarlo y pedirle una foto, mientras que los reporteros querían obtener sus primeras declaraciones.

Los internautas enfatizaron que Poncho llegó a la final del reality sólo por su pastel (Captura de pantalla/Twitter)

El regio después dio unos pasos para salir del aeropuerto y vio que sus fans llevaron una banda en una camioneta, a la que se acercó para agradecerles. También llevaron un automóvil con su imagen, con la que lo felicitaron.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: así fue la última noche del reality show

Estas imágenes circularon por redes sociales ya que varios internautas se burlaron de la poca gente que lo recibió a pesar de lo mucho que anunció su regreso a Monterrey.

“¿Pero no se supone que todo Monterrey lo quería?”, “Puso como 10 veces a qué hora iba a llegar y aún así sólo fueron 5, la burla”, “La cara de ‘¿y dónde están?’, tiene más vivitas Jorge Losa con su canción”, “Junta más gente un perro atropellado”, fueron algunas de las reacciones.

(Captura de pantalla/Twitter)

Aunado a esto, hubo quienes le recordaron al ex Solo para mujeres que a miles de personas les regalaron rebanadas de pastel de La Postreria 77 a cambio de su voto para que él fuera el ganador y pocos de ellos lo recibieron porque no ofreció nuevamente sus postres gratis.

“Hubieran dicho que iban a dar rebanadas de pastel”, “Ya no le alcanzó a Marcela para repartir rebanadas de pastel”, “Es que ya no regalaron pastel para ir a recibirlo”, “Aun sigue sin poder salir del aeropuerto, ya pidió rebanadas de pasteles para que la gente no muera de hambre”, escribieron los usuarios en Twitter.

Poncho de Nigris aseguró que no quiere que Wendy Guevara reparta los 4 millones

A pesar de que Alfonso fue uno de los que insistió en que el premio de La Casa de los Famosos debía de ser repartido, cuando terminó el reality y ganó Wendy Guevara, aseguró que él estaba conforme con la decisión del público y no quería el dinero, negando tenerle envidia a su compañera.

Poncho de Nigris se negó a que el premio fuera repartido entre los cuatro finalistas y aseguró que Wendy es la única ganadora (Captura de pantalla/Vix)

“La ganadora para mí en su totalidad fue Wendy y para mí ella se lleva el premio total y allá ella si se quiere arreglar con los otros compañeros, yo le dije: ‘A mí no me des nada, es tu premio, tú te lo ganaste y enhorabuena’”, dijo en conferencia de prensa.

Agregó que esta decisión la tomó desde antes de que fuera elegida la ganadora, pues dentro de la casa pudo escuchar cómo la gente que le llevó porras estaba en contra de su acuerdo. Wendy confirmó que sí lo hablaron entre ellos y no repartirá el premio.