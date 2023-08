Luis Ángel ‘El Flaco’ regresa a los escenarios tras la muerte de su hija y dedica conmovedor mensaje en su memoria

Según reportaron medios locales, la joven murió ahogada. (TikTok: @kaaaayy23 //Instagram: @roblessfernanda)

“Yo siempre había escuchado esta frase que dice así: ‘El show debe continuar’, pero no la entendía porque no me había pasado nada tan cabrón como lo que me acaba de pasar”, comentó Luis Ángel Franco, mejor conocido en la industria musical como El Flaco, durante el concierto que ofreció el pasado viernes 18 de agosto en Estados Unidos tras la irreparable pérdida de su hija María Fernanda.

Pese al inmenso dolor que embarga su corazón, el ex vocalista de Los Recoditos cumplió con una presentación que tenía programada en Porterville junto a Luis Antonio “El Mimoso”. Durante el concierto procuró mantenerse al marguen de la situación, no sin antes agradecer a sus fans por todas las muestras de cariño que le hicieron llegar a través de redes sociales ante la pérdida de su hija adoptiva.

“Dije yo: ‘Mi gente no tiene la culpa, al contrario son personas que me aman, que me quieren, que están conmigo’. El dolor es fuerte, no quisiera que nadie de ustedes lo experimentara, no quisiera, la verdad, ni a tu peor enemigo le deseas lo que siente uno en este momento, pero al subirme a este escenario a cantarles me llena de una alegría bonita y la verdad que se los agradezco un chingo, este rollo para mí es una gran terapia”, continuó.

Luis Ángel “El Flaco” reconoció a María Fernanda como su hija tras formalizar su relación con Maricruz Robles. (Foto: Instagram/@luisangelelflaco)

Sin más, el intérprete mexicano pidió que todos aplaudieran en honor a su la joven de 21 años de edad que lamentablemente perdió la vida el pasado lunes 14 de agosto en Playa Cerritos de Mazatlán, Sinaloa, luego de que se metiera al mar bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

“Les voy a pedir algo, en memoria de mi hija María Fernanda que le dediquemos un gran aplauso para que le llegue hasta allá hasta el cielo y por favor, ayúdenme a cantar esta canción y que le llegué también allá al cielo”, comentó El flaco antes de interpretar Mi último deseo, un tema que lanzó con Los Recoditos en 2013.

La joven de 21 años murió en el mar. (TikTok: @kaaaayy23

¿Qué dice “Mi último deseo”?

Me gustan los parties y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana

Me la paso alegre y disfruto la vida y así seguiré hasta mi último día

Me gusta el desmadre, el ambiente me prende

Yo así soy feliz, no le temo a la muerte

Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino

Por eso aprovecho de cada momento pues consciente estoy de que no soy eterno

Por eso la paso contento en la peda y de vez en cuando le entro a la loquera

La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana

Porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo

Quiero estar contento mientras viene el día de vestir de negro a toda mi familia

Y espero que cumpla mi último deseo antes de meterme en el agujero

No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas, lleven a mi entierro música de banda

Échenme loquera y una de Buchanan’s por si hay otra vida Seguir la parranda