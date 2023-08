Marta Guzmán abandonó foro de “Chismorreo” tras pelea con Ernesto Chavana

Marta Guzmán salió del foro tras interrupción de Ernesto Chavana. (Ig: @ernestochavanaoficial) (Captura)

Ernesto Chavana, conductor perteneciente a Multimedios, acudió al foro del programa de entretenimiento Chismorreo para confrontar a los presentadores Fabián Lavalle Fabiruchis, Esteban Macías, Laura Estrada y Marta Guzmán, quien abandonó muy molesta el foro donde se emite esta producción por la interrupción de su compañero que les reclamó por sus acciones.

Fue durante la transmisión de este jueves 17 de agosto que el presentador del programa ¡Hey Familia! interrumpió la grabación en vivo del espacio donde el titular es Fabiruchis para reclamarles que se pasaban horas hablando, según él, de otras televisoras y de otras producciones ajenas al canal al que ellos pertenecían, lo que le generó molestia y aprovechó su viaje a la Ciudad de México para visitarlos personalmente y criticarlos.

Esto fue lo que mencionó Chavana: “Me voy bajando del avión, vengo rápido... ustedes son críticos, de cantantes, actrices, pro merecen ustedes también la crítica... y vengo a criticarlos... bueno a estos cuates les paga Televisa o qué... Tv Azteca... hablan todo el tiempo de ellos y no de la casa... y el contenido que hacemos nosotros lo mandan al carajo”.

Ernesto Chavana acudió al "Chismorreo" para confrontar a los conductores del programa Crédito: Chismorreotv

Esto bastó para que la conductora Marta Guzmán se molestara y explotara en contra de Chavana diciendo que era una total falta de respeto para todos los presentes, para la audiencia y para el espacio de entretenimiento por lo que se dispuso a abandonar el foro, no sin antes acudir con el productor para pedirle una explicación sobre lo que estaba pasando y el motivo por el que dejaron entrar al presentador.

Sin embargo, esto no bastó para que Chavana detuviera sus ataques en contra de sus compañeros, en cambio continuó diciendo que ahora se iba a quejar de que Guzmán abandonara el foro porque no lo iba a escuchar. Asimismo aseguró que deberían darle mayor difusión a contenidos propios del canal, principalmente el suyo que pertenece a la barra nocturna del Canal 6.

Los conductores de Chismorreo lo confrontaron diciendo que sí le daban espacio a los proyectos de su casa televisora, así como al talento que vaya surgiendo. Pero que lo que estaba haciendo era una “falta de respeto” por lo que pidieron que si tenía algún reclamo mejor lo hiciera fuera del aire porque “la ropa sucia se lava en casa”.

Marta Guzmán decidió abandonar el foro de manera indignada. (Foto: Instagram/@martapasadita)

Después de que Marta Guzmán se retiró del foro, Chavana aseguró que esas eran acciones de personajes que tenían “poca profesionalidad” lo que le valió ser duramente criticado por los demás integrantes del elenco del vespertino diciendo que entendían la postura de su compañera al molestarse por el ingreso inesperado del presentador al foro, especialmente debido a que sólo fue a reclamar.

Fabián Lavalle dijo que le sorprendía la actitud porque siempre que lo había tratado había sido un caballero con todos los que lo rodeaban, actitud totalmente contraria a la que mostró en el foro de Chismorreo.

Los usuarios de redes sociales y televidentes de este programa de entretenimiento también salieron en su defensa para criticar a Chavana. Esto fue lo que expresaron:

“Ese Chavana sigue con las mismas formar de crear polémica, que aburridas son”, “El contenido que el señor da no sirve es pura porquería”, “El programa del Chavana es muy vulgar, no sé cómo está en televisión abierta”, “Mal que la producción permitía que ese señor los interrumpiera”.

El conductor Chavana ingresó al foro de "Chismorreo" para criticar a los presentadores. Foto: Instagram/chismorreotv

Por otra parte dijeron que el señor era “un misógino” lo que se comprobaba en el trato que tuvo hacia Marta Guzmán y recordaron cuando criticó a las mujeres asistentes a la marcha del 8 de marzo.

Criticaron a Chavana por quejarse de las marchas del 8M

Ernesto Chavana aseguró que las marchas del 8 de marzo se convirtieron en actos vandálicos y violentos que sólo buscan retar a las autoridades y que esta no era la forma de buscar el respeto que ellas están exigiendo.

Después de sus controversiales declaraciones, fue duramente criticado y le pidieron que no hablara sobre temas que no entendía o mejor se quejara de cosas graves como la desaparición de mujeres y los feminicidios, pero no lo iba a hacer.