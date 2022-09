Marta Guzmán se quitó la peluca en vivo luego de superar el cáncer

Marta Guzmán mostró cómo luce sin la peluca oncológica que utilizó por siete meses (Fotos: Instagram @martapasadita//captura de pantalla)

Luego de haber estado bajo quimioterapias y pasar por el quirófano debido al cáncer de mama que sufrió, Marta Guzmán se quitó en vivo la peluca oncológica que diario utilizaba para mostrarse al público.

Fue el pasado enero que Marta Guzmán dio a conocer en Chismorreo que fue diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad por la que tuvo que pasar por el quirófano para que le fuera removido un tumor. Después, tuvo que atravesar un largo tratamiento con quimioterapias, esto con el fin de evitar que el cáncer regresara.

Pocos días después, la presentadora compartió que tuvo que despedirse de su cabellera, pues el tratamiento le estaba provocando perdidas importantes de cabello, y comenzó a utilizar una peluca oncológica, pero ahora que ya fue dada de alta, Marta compartió por primera vez cómo luce sin este accesorio.

Marta fue diagnosticada con cáncer en diciembre de 2021 y debido a su tratamiento perdió el cabello, pero actualmente está dada de alta, por lo que su cabellera se encuentra nuevamente en crecimiento (Foto: Instagram/@martapasadita)

En la emisión de Chismorreo del viernes 2 de septiembre, Guzmán compartió que actualmente utiliza su peluca sólo para salir al aire y le gusta cómo se ve, pero ya no se siente totalmente cómoda con ella, así que procedió a quitársela.

“Gracias a mi peluquita que me ha hecho el paro cuando no tenía nada de pelo, pero me da mucho calor. A lo mejor me la vuelvo a poner con otro peinado, con otro outfit, pero hoy la voy a guardar y lo quería hacer aquí en el Chismorreo porque aquí es donde abrí toda la situación por la que pasé”

La conductora también compartió que, aunque al principio se le hizo difícil comprender que no tenía cabello debido a las quimioterapias, con el tiempo fue comprendiendo que no era algo de lo cual tuviera que preocuparse, pues ella no buscó tener cáncer ni pasar por este proceso.

“La verdad es que, de repente, cuando te ves con nada de pelo dices: ‘¡Caray! ¿Esa de ahí soy yo?’. Me costó trabajo y ustedes saben que compartí una fotografía diciendo: ‘Pues esto pasa y no es que le deba de dar pena a nadie, porque esto no es que lo buscaras’, y este look que traigo ahorita tampoco lo planeé, pero pues ya lo traigo y entonces lo voy a mostrar”, externó Marta Guzmán.

En medio de comentarios de sus compañeros de Chismorreo, Marta comentó que debido al proceso que tuvo que pasar para salir del cáncer, actualmente considera a su cabella como un accesorio más, por ello no tiene problema con despedirse de su peluca que mostrarse como está, con una cabellera corta.

“Ahora sí pienso que el pelo es un accesorio, porque así como me lo puedo poner, me lo puedo quitar, y de verdad me siento mucho más cómoda (...) me siento muy cómoda, me siento muy apapachada aquí y como me siento en mi casa, así ando en mi casa”

Guzmán pidió que no le aplaudieran ni que pusieran música emotiva, pues para ella es un momento de felicidad (Captura de pantalla: Twitter/@ChismorreoTv)

Inclusive, la prima de Alejandra Guzmán bromeó acerca de su actual look y mencionó que “me están llamando de Stranger Things para hacer una nueva temporada, voy a hacer la mamá de Eleven”, pues en la última temporada de la serie, la protagonista -Eleven- regresó a tener el cabello corto, como Marta.

Marta Guzmán anunció que está libre de cáncer

Fue el pasado 1 de junio, luego de más de seis meses de luchar contra el cáncer de mama, que la conductora compartió finalmente haber sido dada de alta, pues terminó sus sesiones de radioterapia.

Dentro del hospital en el que fue atendida, tocó tres veces la llamada campana de la esperanza, la cual hacen sonar por tradición todos los pacientes de cáncer que dan fin a su tratamiento anuncian y festejan haberse librado de la enfermedad.

