Michelle Rubalcava quedó fuera de El Chismorreo entre rumores sobre Fabián Lavalle y TV Azteca

Michelle Rubalcava salió de Multimedios por causa de Fabián Lavalle, según Jorge Carbajal (Foto: Instagram)

Tras poco más de un año de haber llegado a Multimedios para integrarse al programa El chismorreo, Michelle Rubalcava se despidió del programa de espectáculos, siendo su última aparición al aire este lunes 24 de julio.

Y es que cabe recordar que antes de haber ingresado al programa de Multimedios, Michelle fue parte por espacio de dos años del programa De primera mano, noticiero de espectáculos liderado por Gustavo Adolfo Infante —con quien quedó en malos términos— para Imagen Televisión.

Ahora, Michelle Rubalcava se despidió del proyecto donde compartía espacio con Fabián Lavalle, Ivonne Chávez, Martha Guzmán y Esteban Macías. Fue en la emisión de este lunes cuando Guzmán dio a conocer la noticia que sorprendió a los televidentes. “Uno de nosotros se va de El Chismorreo, hoy es su último día aquí”.

Tras transmitir una breve semblanza de su paso por el programa de Canal 6, sus colegas le dedicaron unas palabras ante su inesperada salida “de parte de todo el equipo deseamos que sigas creciendo y dejando huella profesionalmente”.

Se rumora que el conductor se integrará a TV Azteca Crédito: Multimedios

Notablemente emocionado, el reportero expresó su sentir por tener que despedirse del equipo al que permaneció. “¡Ay, voy a llorar! Toca hoy despedirme de esta casa que es mi casa, Multimedios. Me voy con sentimientos encontrados porque fue una casa que me hizo…”, dijo para luego verse interrumpido por el llanto.

Aunque no entró en detalles sobre la decisión que se tomó en El Chismorreo, a grandes rasgos explicó que está a punto de comenzar con otro proyecto. “Hoy cierro mi ciclo aquí. Me voy a otro proyecto. Ya próximamente les estaré diciendo, querido público. No me resta más que agradecerles que siempre me han apoyado, programa al que voy siempre están ahí. Se los agradezco mucho”.

Asimismo, sus compañeros le externaron sus buenos deseos y aseguraron que se seguirán viendo como parte del medio del espectáculo.

Por su parte, Rubalcava compartió con sus seguidores en las redes sociales una extensión de su sentido mensaje de despedida.

Michelle Rubalcava y Gustavo Adolfo Infante se enfrascaron en una guerra de declaraciones, luego "El Mich" llegó a "Chismorreo" (Foto: Instagram)

“Muchas gracias por todo. mi querido Chismorreo. por el tiempo que me permitieron estar con ustedes. Ahora es momento de emigrar a otros lados pero siempre agradecido por todo, gracias primero siempre a Dios por ponerme en donde debo estar y abrir caminos, a Multimedios por tanto cariño y apoyo, a mis hermosos jefes, mi querida amiga Martha, gracias por tu amor y cariño sinceros, eres una chulada, a ti, Esteban Macías por tus palabras de cariño y amistad, Ivonne, te quiero nena y Fabián Lavalle, mucho éxito siempre, me voy feliz y contento”.

Tras la despedida, el periodista Jorge Carbajal emitió su opinión. Y es que en el adiós de Michelle en el foro, Fabián Lavalle sólo le dijo “Gracias”, lo que para Jorge fue muy “seco” de su parte.

“Fue todo lo que dijo Fabián Lavalle, titular del mentado Chismorreo, ¿en serio esos son los titulares? Pero cállate, que ya me enteré por qué está con su carota, de hecho yo no sé si en realidad por Fabián sacaron a Mich, no lo sé, porque se me hace muy raro la salida tan repentina, la verdad. Pero ya me enteré que Fabián Lavalle anda hociconeando que Mich pasaba información de él a otros medios”, expresó el reportero en su programa En Shock.

El reportero formó parte del programa junto a Fabián Lavalle, Esteban Macías, Ivonne Chávez y Martha Guzmán (Foto: Instagram)

Por su parte, en su espacio de YouTube, Ana María Alvarado dio a conocer que Michelle ya estaría contemplado para integrarse al matutino de TV Azteca.

“Se despidió Michelle Rubalcava porque tiene otros proyectos, me dijeron que se va a ir a Venga la alegría, ¡felicidades Mich, qué padre que ahora tengas esta oportunidad!, ya estuviste en Imagen, en Multimedios y ahora saltas a TV Azteca, te deseo lo mejor, para formar parte del programa Venga la alegría dentro de los cambios”.