Marlon maltrata, cela y regaña a Wendy Guevara, según Paola Suárez de “Las Perdidas” | VIDEO

Wendy Guevara y Marlon aseguran que sólo son amigos (Instagram)

Marlon Colmenarez está en el ojo del huracán desde que Wendy Guevara se encuentra en La Casa de los Famosos México. Y es que, la integrante de Las perdidas no pierde la oportunidad para mandarle mensajes al venezolano y decirle que lo extraña.

Es por eso que, hace unos días, cuando la producción dejó que el polémico hombre hiciera una visita exprés a Wendy, las reacciones tanto entre los demás habitantes de La Casa, como del público o cercanos a la influencer no se hicieron esperar.

Aunque durante mucho tiempo se ha pensado que Marlon es el novio de Wendy, ambos lo han negado en repetidas ocasiones. Y esto solo ha incrementado los rumores de que el venezolano no trata bien a la artista.

¿Marlon maltrata a Wendy?

Para aclarar de una vez por todas los rumores, Paola Suárez dio una entrevista para De primera mano y, al ser cuestionada, sobre el radical cambio de actitud que Wendy tuvo con Nicola, su amiga dejó en claro cuáles podrían ser las razones.

Amigas de Wendy Guevara reprobaron visita de Marlon (capturas de pantalla)

“Volvemos al tema, Wendy quiere mucho a Marlon, entonces, al ver que Nicola le habla mucho a Wendy, al salir Wendy va a sentir que Marlon le va a decir cosas cuando salga”, mencionó y añadió:

Sí le dice, le reclama, le hace y le deshace y la regaña. Todos lo hemos visto.

Para ese momento, Gustavo Adolfo Infante le preguntó directamente a Paola si consideraba que Marlon matrataba a Wendy y ella lo afirmó.

“Le grita en las transmisiones, corre con las imágenes (...) pero ellos dicen que es jugando. Es mi amiga, yo la quiero mucho, la respeto, pero llegará el momento en que abrirá los ojos”, puntualizó.

Qué piensan “Las Perdidas” de la visita de Marlon

Paola Suárez -una de las integrantes de Las Perdidas- dio su punto de vista durante una entrevista para De primera mano.

“A mí no me gustó que haya entrado después, porque yo dije: Wendy se va a mover. Entonces gracias a Dios no se movió. Sabemos que es su debilidad”, comentó.

Paola Suárez lo confirma (Credito:Youtube@Imagen Entretenimiento)

Respecto a que Marlon negó estar enamorado de Wendy, Paolita apuntó de forma contundente: “Wendy siempre ha dicho que no son pareja, él también lo ha dicho, pero se ve el amor que derrama Wendy por Marlon. Según esto así se llevan ellos”.

Paola explicó que, durante el tiempo que ha conocido a Wendy y Marlon, sólo han salido los tres en pocas ocasiones y ahondó en que nunca se percató que ambos tuvieran una interacción romántica.