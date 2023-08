Hospitalizan a Yeri Mua de emergencia: ¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

La influencer lanzará su cuenta de OnlyFans el próximo viernes 18 de agosto. (Instagram: @yerimua)

Horas después de anunciar su debut en OnlyFans, Yeri Mua fue hospitalizada de emergencia durante la tarde del miércoles 16 de agosto tras presentar complicaciones en su salud mientras encontraba en su escuela. De acuerdo con la información que compartió la propia influencer a través de sus redes sociales, sus malestares están relacionados con la enfermedad que le fue diagnosticada 24 horas antes.

Todo comenzó el martes 15 de agosto, cuando la modelo veracruzana recurrió a sus historias de Instagram para compartir con sus 7.1 millones de fans que había ingresado de emergencia a un nosocomio tras presentar fuertes molestias. Pero eso no fue todo, también subió unas fotografías donde se dejó ver recostada con un aparato en su brazo.

“No pensé que fuera para tanto y terminé así. Ya me dieron de alta, ahorita les platico porque ando comprando los medicamentos”, informó.

Según informó la propia influencer, será dada de alta este jueves 17 de agosto. (Instagram: @yerimua)

Horas después de lo sucedido, Yeri Mua reapareció en sus instastories para compartir que ya se sentía mucho mejor y estaba cuidando al máximo su salud para poder continuar con sus actividades cotidianas.

Todo iba viento en popa, pues la influencer se sintió mucho mejor y decidió asistir a la escuela para presentar una prueba psicométrica previo al comienzo del ciclo escolar.

“Ya vamos de camino a la escuela, ya vengo aquí con mi outfit muy perro, un taconsote. No van a soportar mi outfit de perrita estudiantona, creo que me van a hacer un examen psicométrico, algo así me dijeron. Si les soy sincera, tengo muchas nauseas, me siento muy mal por lo que ayer fui al hospital”, declaró mientras se trasladaba a la universidad.

La modelo no reveló su padecimiento. (Instagram: @yerimua)

“Todavía me hace falta contarles qué me diagnosticaron, me hicieron demasiados análisis, me picaron como dos veces, fue horrible, pero aún así vamos a la escuela porque tengo que cumplir. Así que vamos de camino con mi bolsita, con mi pluma Swarovski, traigo todo”.

Lamentablemente, sus malestares aumentaron cuando ya se encontraba en las instalaciones universitarias y no tuvo otra opción que abandonar el plantel: “Me tuve que ir, no pude estar ni 15 min. Me empecé a sentir súper mal”.

Ya en el hospital, Yeri Mua fue atendida por un equipo médico que le suministró medicamento vía intravenosa. Gracias a ello, la influencer pudo descansar.

Yeri Mua aseguró que hará un live donde explicará qué tiene. (Instagram: @yerimua)

“Me internaron chicos. Hace rato intente ir a la uni pero empeoré porque me mandaron reposo. Pongan primero su salud porque por poner siempre otras cosas como prioridad ahora mi cuerpo está respondiendo así. Espero poder hacer live al ratito que me sienta mejor y explicarles qué me está pasando. Las Quiero”, contó sobre una foto que le tomaron recostada en una camilla.

Luego, la influencer subió un video en sus historias de Instagram donde contó que ya se encontraba mucho mejor y estaba bajo observación médica. Asimismo, lamentó que no iba a poder asistir a una fiesta que ya tenía agendada e informó que abandonará temporalmente sus clases de pole dance.

“Ya quiero salir, no me dejan salir hasta mañana (jueves 17 de agosto”, concluyó sin informar cuál es su padecimiento.