Ana Hernández, Andrea Becerra y Dafne Quintero: el tiro con arco compuesto está en buenas manos para México

Andrea Maya Becerra, Dafne Quintero García y Ana Sofía Hernández Jeon hablaron con Infobae México sobre sus grandes triunfos como equipo. (Ilustración: Jovani Pérez)

El tiro con arco ha sido una de las disciplinas que más satisfacciones le ha dado a México, pues en los últimos 15 años, los deportistas lograron obtener cientos de medallas en campeonatos mundiales y juegos olímpicos.

Te puede interesar: Raúl Jiménez: cuándo ver su debut con el Fulham ante Everton

Con el paso de los años, por la delegación mexicana han salido a la luz las nuevas generaciones y entre ellas se encuentran Andrea Maya Becerra, Dafne Quintero García y Ana Sofía Hernández Jeon, quienes han demostrado su talento con el arco al lograr estar en el podio durante la Copa del Mundo y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 en la modalidad de tiro compuesto.

Las tres arqueras previo a una competencia de Tiro con Arco compuesto (Instagram)

En entrevista con Infobae México, las tres arqueras mexicanas hablaron sobre lo que significa representar a nuestro país en la justa centroamericana y por su puesto en los mundiales en Turquía, China, Colombia, Alemania y Francia.

Te puede interesar: Jaime Lozano fue ratificado como director técnico de la selección mexicana

Las tres arqueras actualmente se encuentran disputando el torneo Mundialista en la modalidad de arco compuesto, logrando estar en el podio en cuatro de cinco ocasiones, de la cual destaca el oro que se colgaron en Shanghái, China, el pasado 20 de mayo.

¿Cómo se sienten a sus apenas 20 años por lograr este oro como equipo en la edición del Mundial de tiro con arco en Shanghái, China?

Las tres mexicanas celebran su victoria en Shanghái al conseguir el oro. (Instagram Conade)

Andrea: Felices por este resultado, por toda esta temporada que hemos tenido, estamos muy contentas y con ganas de conseguir más y más logros en equipo.

Te puede interesar: Equipo de natación artística agradeció a patrocinadores por no abandonarlas como lo hizo CONADE

Dafne: Fue un logro que estábamos buscando como equipo. Hemos tenido una gran temporada y que mejor que una medalla de oro en una competencia mundial.

Ana: Como todas las competencias que hemos tenido, trabajamos mucho para ganar esta medalla. Posteriormente, en Shanghái, ganamos plata en Berlín, Alemania, porque competimos contra un buen equipo, y eso nos ayuda aún más a tratar de superar nuestras metas.

El equipo femenil mexicano de tiro compuesto relató su experiencia al ganar la medalla de oro en la Copa del Mundo de Shangai 2023.

Las tres arqueras mexicanas se llevaron el oro el pasado 19 de mayo en el Mundial de Shanghái, China, al derrotar a las representantes de Corea del Sur por marcador de 226-230.

Sin embargo, el pasado 4 de agosto, cuando el equipo conformado por Dafne, Andrea y Ana se llevaron la medalla de plata en la modalidad de arco compuesto femenino, tras caer en la final ante el de India por 235-229 en el Mundial de Tiro con Arco que se realizó en Berlín.

Dafne Quintero, Ana Sofía Hernández y Andrea Becerra no pudieron superar a las indúes Jyothi Surekha Vennam, Aditi Gopichand Swami y Parneet Kaur, que se hicieron con el oro tras mantenerse siempre por delante en el marcador.

Las deportistas previo a un duelo se dan ánimos para que la flecha consiga un buen puntaje. (Instagram Conade)

¿Cómo es la competencia interna entre ustedes y cuál es la motivación que se dan previo a un duelo?

Ana: Cuando competimos una contra la otra, nos apoyamos como equipo porque somos de la misma selección, aun así, seguimos representando a nuestro país y tratamos de darlo en la línea de tiro.

Andrea: Somos un equipo que nos apoyamos muchísimo tanto en la línea de tiro como afuera, estamos para apoyarnos una con la otra

Dafne: En la cuestión individual ha sido todo con respeto y si vemos bajoneada a una siempre es para animarla y siento que es una competencia sana.

El equipo compuesto de tiro con arco femenil, encuentra actualmente de viaje en las Copas del Mundo, recientemente lograron llegar a la gran Final del Mundial en París, Francia, donde competirán otra vez ante la delegación de la India.

Las tres arqueras mexicanas hablaron sobre las veces que se han enfrentado y la vez que compitieron entre ellas en los recientes Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023.

¿Cuáles han sido los retos más difíciles que han pasado en su vida para llegar hasta aquí sin contar con el apoyo del Gobierno Federal?

Andrea: Creo que es una trayectoria bien larga de muchos años que culminan en estos resultados, estoy muy contenta. Sí, he tenido algunos problemas por las faltas de apoyo, pero ahorita que hemos tenido la oportunidad de tener a las autoridades más de cerca, ha sido más sencillo y que también se vea más reflejado en los resultados.

Dafne: Viéndolo en sacrificios, yo creo que el estar mucho tiempo fuera de casa, alejada de mi familia, al pasar meses fuera me da tristeza, pero ellos saben que estoy haciendo lo que me gusta.

Las tres jóvenes atletas exponen cada una los sácrificios que han hecho por este deporte.

Cabe destacar que las tres arqueras mexicanas tuvieron una actuación fenomenal en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023; sin embargo, nos platicaron cómo vivieron sus enfrentamientos, entre ellas, por ejemplo, el duelo entre Ana y Andrea en los Cuartos de Final en la prueba individual en arco compuesto y posteriormente, la Final entre la misma Andrea y Dafne.

Andrea venció a Ana Hernández en la prueba individual femenil en arco compuesto en San Salvador 2023,

Andrea: Nos basamos en el respeto mutuo entre nosotras y si siempre es más difícil enfrentarse a tus amigos porque en el fondo sabemos las tres que no queremos que nadie pierda, pero nuestra amistad es más fuerte que cualquier resultado que suceda en la línea de tiro. Vamos a mantenernos unidas y vamos a disfrutar ese momento.

Dafne: Yo realmente me sentí muy cómoda en el partido, yo un día antes nos habíamos dicho Maya y yo que la final fuera México vs México, independientemente una tenía que ganar, sin embargo, las dos dimos lo máximo y pues medalla para nuestro país.

Dafne y Andrea dieron un espectacular duelo por la medalla de oro, siendo la victoria para Quintero.

Ana: Cuando me tocó enfrentar a Maya (Cuartos de Final) sabíamos las dos que una iba a salir, en ese partido me tocó una que otra cosita que todos los presentes notaron que los jueces ahí tuvieron una pequeña confusión y por el tiempo me marcaron una M (que no hizo su tiro). Andrea se acercó conmigo y me dio mucha seguridad. Demostramos que sin importar lo que pase, estamos ahí para apoyarnos.

Ana, Andrea y Dafne saben que son el futuro de la disciplina del Tiro con Arco en México y el duro camino que conlleva dar lo mejor para conseguir una medalla; sin embargo, dieron un mensaje a aquellas que niñas que sueñan con dedicarse a ser arqueras como ellas.

Ana, Andrea y Dafne dan recomendaciones para aquellos niños que sueñan en representar a México en Tiro con Arco.

Andrea: Principalmente, les digo que no se rindan, últimamente he dicho eso, todo llega a su debido tiempo. El tiro con arco es muy bonito que muchas veces resulta muy difícil, pero siempre gana el que persevera.

Dafne: En el tiro con arco es que le den tiempo, los resultados no son de un día para otro, siempre que se esfuercen y que nunca resistan.

Ana: Lo difícil no es llegar, sino mantenerse, creo que es algo que a muchos nos cuesta entender por qué no han podido ir a esa competencia, no puedo quedar en esa selección, pero todo llega a su tiempo, pero si siguen con ese propósito de alcanzar sus metas, va a llegar.

El equipo femenil de tiro compuesto revelan qué atléticas de su disciplina se inspiraron para dedicarse a este deporte.

Finalmente, las jóvenes deportistas confesaron que atletas fueron inspiraciones para ellas, resaltando el nombre de Mariana Avitia, Juan René Serrano, Julio Fierro y Aida Román.