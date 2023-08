¿No hay matemáticas en los nuevos libros de texto de la SEP? Esto dijo un investigador de la UNAM

Las autoridades educativas continuarán analizando los nuevos libros de texto gratuito (Cuartoscuro)

Después de que diversos sectores de la población se quejaron que los libros de textos gratuitos para educación básica porque aseguraban que no estaban los contenidos de matemáticas, en la conferencia vespertina desde palacio nacional, se negó que esto sea cierto.

Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, rechazó que dicha área de conocimiento haya desaparecido.

“Dicen “es que no hay matemáticas”, no es que no existan las matemáticas, es que están presentadas en torno la vida del niño y esto es lo importante atender”, explicó el investigador.

En conferencia verpertina en Palacio Nacional, se negó que se haya desaparecido los contenidos de matemáticas de los libros de textos gratuitos.

Por igual, señaló que le dieron “vuelta” al plan de estudios, ya que “en vez de que la disciplina sea lo que aparece, es el problema de la vida y desde el problema de la vida cotidiana se trata de ver cómo la disciplina se vincula”, reiteró.

Ángel Díaz mencionó que el objetivo es que padres de familia se involucren en la educación de sus hijos al realizar actividades de aprendizaje al buscar información, expresarla por medio de “infografías, comentar, discutir, explicar hacer propuestas y trabajar individual y en equipo”.

Asimismo, dijo que la transformación de la educación implica, hacerlo con el plan de estudios, donde se debe vincular la escuela con la comunidad-territorio y una nueva familia de libros de textos que acompañe al alumno, ya que esta visión, “muchos países están volteando a estos principios”, explicó el universitario.

Libros se usarán en siguiente ciclo escolar

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, afirmó que los libros de textos gratuitos señalados que no tenían matemáticas, se usarán en el siguiente ciclo escolar (Cuartoscuro)

Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, afirmó que los libros de textos gratuitos se usarán en el siguiente ciclo escolar y que no habrá ningún problema para que sean usados por los alumnos de de primaaría y secundaria.

“No habrá ningún problema para que los libros de texto puedan ser utilizados por las niñas, los niños y los adolescentes en el siguiente ciclo escolar”, aseguró le secretaria de Educación.

Con reespecto a los a los estados que se han negado a realizar la distribución de libros de texto, Ramírez Amaya señaló que se debe esperar los acuerdos se se den, “a la brevedad estarán ya los acuerdos secretariales que resolverán algunas de las dudas y los programas sintéticos, más allá de si falta una cosa o falta otra, vamos a conocer todo el proyecto”.