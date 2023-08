AMLO defiende los libros de texto otra vez: asegura que no tienen postura comunista, sino de “cristianismo primitivo”

AMLO dice que los libros de texto no son comunistas sino "cristianismo primitivo" (Europa Press / SEP)

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la distribución de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y desmintió que el contenido lleva la ideología comunista.

Los comentarios surgen ante los cuestionamientos de los reporteros sobre el amparo que consiguió la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para frenar la distribución de los nuevos libros. Asimismo, dijo que los señalamientos de los opositores son infundados ya que no los han leído.

“Hay un personaje conservador que dijo ‘’no los he leído ni los voy a leer”, dijo.

Para defender que los contenidos de los libros no son comunistas, López Obrador se basó en la religión y destacó que “Jesús Cristo siempre estuvo a favor de los pobres”, y que por ello los los poderosos de esa época seguían, espiaban y lo llamaban agitador del pueblo, contó el presidente.

Conferencias vespertinas para conocer el proceso de desarrollo de los libros de texto Foto: Cuartoscuro

Asimismo, dijo que ayudar a los pobres no es comunismo sino “cristianismo primitivo”; “el papa Francisco dice ayudar a los pobres no es comunismo”, comentó el presidente. Explicó que no hay una definición sobre el comunismo, aunque el término comunista se utiliza en un poema que supuestamente llama a ser respetuosos de los derechos humanos.

“Porque si vienen por los comunistas, dice el fragmento, si vienen por los judíos, pues que se los lleven porque no soy judío”, citó el presidente.

¿Cuál es el poema que cita AMLO?

El poema llamado Guardé silencio lo escribió Martin Niemöller, pastor luterano alemán que estaba en contra de la ideología Nazi.

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,

guardé silencio,

porque yo no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,

guardé silencio,

porque yo no era socialdemócrata,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,

no protesté,

porque yo no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los judíos,

no protesté,

porque yo no era judío,

Cuando vinieron a buscarme,

no había nadie más que pudiera protestar” dice el poema traducido al español.