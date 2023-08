Gustavo Adolfo Infante aseguró que Wendy Guevara “ya cambió” tras su triunfo

Gustavo Adolfo Infante explicó por qué cree que Wendy Guevara "ya cambió" tras ganas "La Casa de los Famosos México" (ViX/Getty Images)

Tras más de dos meses de encierro, Wendy Guevara se alzó como la absoluta ganadora de La Casa de los Famosos México, llevándose 4 millones de pesos mexicanos y el cariño de todos los fans, quienes le regalaron más de 18 millones de votos.

El triunfo de la integrante de Las Perdidas generó euforia entre los televidentes y seguidores del programa, quienes no duraron en salir a las calles a celebrar a la originaria de León, Guanajuato, cerrando avenidas y hasta visitando el Ángel de la Independencia.

Tras el anuncio de su victoria, Wendy Guevara volvió al mundo real para presentarse en programas de televisión junto a los demás finalistas del Team Infierno: Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Nicola Porcella, éste último ostentando el puesto de segundo lugar.

Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa de televisión De Primera Mano, se pronunció ante el triunfo de Wendy, manifestando que “ya cambió”, esto tras presentar una nota sobre Paola Suárez, mejor amiga de la concursante, quien contó recientemente que, pese haber sido invitada a la fiesta de Galilea Montijo, nunca le mandaron la dirección del lugar del evento.

Gustavo Adolfo reaccionó a tristes declaraciones de Paola Suárez

El equipo de De Primera Mano reaccionó a las declaraciones de Paola Suárez, la otra protagonista del icónico video de Las Perdidas, quien relató que organizadores de la fiesta que Galilea Montijo celebró en su casa para festejar el fin de La Casa de los Famosos ya no requirieron de su presencia a pesar de haberla invitado hace algunos días.

El comunicador cree que la ganadora de "La Casa de los Famosos" no quiso que su mejor amiga Paola fuera a la fiesta organizada por Galilea Montijo Crédito: Imagen Televisión

Paola habría comunicado esto a Wendy Guevara y después dejó la Ciudad de México para volver a Guanajuato. “Le dije a Wendy ‘pues yo ya me voy, me iba a quedar el día de ahora, de hecho la habitación la renté por dos días, ¿qué hago aquí? Pues ya me voy, no me mandaron la ubicación, no me mandaron la dirección’”, contó Paola.

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante apuntó que: “La verdad en lo poco se nota lo mucho, y Wendy no quiso que fuera”, y después explicó su argumento, diciendo que Paola le había insistido.

“Porque le mandó un mensaje diciéndole ‘ya me voy porque no me dieron la dirección ni la ubicación’, y luego llegó a la central camionera y perdió el camión”, argumentó Gustavo Adolfo.

Para reforzar su argumento, el comunicador dijo: “Fíjate cómo ha cambiado Wendy, apenas acaba de salir y ya cambió (...) Pero si le dijo, ¿por qué no le dio la dirección?”

Paola Suárez demostró gran apoyo a Wendy durante toda la temporada (Foto: Instagram/@paolitasuarez28)

Los demás integrantes de De Primera Mano no estuvieron de acuerdo con la opinión de su compañero y explicaron que, seguramente, la integrante de Las Perdidas se sentía demasiado abrumada tras salir de La Casa de los Famosos, y que seguramente no habría tenido ninguna mala actitud en contra de su mejor amiga Paola.

“Seguramente la gente de Galilea invitó a la gente de Wendy y a alguien se le pasó dar la dirección, porque saben que Paola es básica dentro del círculo de Wendy. Ahora, Wendy tampoco tenía el celular tan activo porque la traían de gira de un lado a otro e incluso cuando hace el live dice ‘me tengo que dormir un rato porque después tengo una fiesta que ni tengo ganas de ir la verdad porque estoy muy cansada pero tengo que ir’, a lo mejor no tenía ni el celular activo”, explicó Lalo Carrillo.

Paola confesó que estaba triste, pues se quedó con ganas de convivir tanto con la ganadora del reality como con los demás concursantes. En la fiesta sí hubo amigos cercanos de Wendy Guevara.