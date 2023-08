¿Se acabaron Las Perdidas? Paola Suárez no fue invitada a la fiesta de Galilea Montijo; Wendy Guevara tampoco intervino

Wendy si asistió a la celebración con algunos de sus amigos. (TikTok)

Wendy Guevara se convirtió en una estrella de internet gracias a Las Perdidas, un video burlesco que grabó con Paola Suárez. Debido al impacto que tuvieron en redes sociales, ambas decidieron incursionar en como creadoras de contenido y pronto obtuvieron resultados, pues al poco tiempo lograron consolidarse como influencers. Lamentablemente, su amistad podría estar en riesgo por terceras personas o fama.

Te puede interesar: Wendy y Nicola se roban los reflectores en fiesta de Galilea Montijo; perrearon hasta el piso |VIDEO

Fue el pasado domingo 13 de agosto cuando Wendy Guevara fue proclamada como la gran ganadora de La Casa de los Famosos México. Tras salir del aislamiento, la oriunda de León, Guanajuato, comenzó una gira de prensa junto a sus compañeros del Team Infierno que terminó en la casa de Galilea Montijo.

Y es que la conductora del reality show organizó una fiesta en honor a todos los habitantes de la primera temporada de LCDLFM en reconocimiento por el éxito que obtuvieron. Aunque todos tenían la autorización de la anfitriona para asistir con amigos, Paola Suárez no recibió la ubicación ni por su amiga.

La influencer aseguró que había sido invitada, pero nunca recibió la ubicación Credito:Tiktok@anahibejar0

“No me pregunten por la fiesta. Comadres, ya ven que el día de hoy teníamos la fiesta en la casa de Galilea, pues quedaron en mandarme la dirección y no me la mandaron, no sé por qué, no sé si se les haya olvidado”, contó en un live que hizo en redes sociales durante la tarde del lunes 14 de agosto.

Te puede interesar: ¿Fue Niurka? Acusan a Galilea Montijo de fraude por esta razón | VIDEO

Según contó la influencer, sí había sido invitada a la celebración, pero nunca recibió la dirección exacta. Luego de esperar varias horas, tomó la decisión de regresar a su casa ubicada en León para continuar con sus actividades cotidianas. Y es que ni su amiga Wendy Guevara le compartió la información aunque le hizo saber lo sucedido.

“De hecho le dije a Wendy: ‘Pues yo ya me voy ¿Qué hago aquí?’. Yo había rentado la habitación por dos días, la habitación se vence mañana (martes 15 de agosto) pero pues ya me voy”, dijo.

Los famosos asistieron a una fiesta de Galilea Montijo Credito:Tiktok@mrguutz

Aunque Paola Suárez evitó entrar en detalles, confesó que estaba triste porque ya se había hecho ilusiones de convivir con su amiga y todos los demás exhabitantes de LCDLFM.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuesta el impactante vestido que Galilea Montijo usó en la final de ‘La Casa de los Famosos’?

“Sí sentí feo, no les voy a decir que no, porque yo tenía muchas ganas de estar conviviendo con Wendy. estar conviviendo con todos, entonces realmente no se pudo (...) No quería estarles rogando para que me invitaran, o sea, la invitación ya me la habían hecho (...) Le dije a Wendy que no iba a estar rogando ”, agregó.

Asimismo, informó que el próximo 19 de agosto se llevará a cabo una fiesta en honor a Wendy Guevara tanto por su cumpleaños como por su primer lugar en el reality show de Televisa. Al parecer, la influencer sí fue invitada a esta fiesta, pero no podrá asistir por cuestiones hasta ahora desconocidas: “El sábado es la fiesta de Wendy pero no voy a poder estar con ella”.