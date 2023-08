Así fue la lujosa fiesta que Galilea Montijo dio a elenco de LCDLFM tras gran final |VIDEO

Así fue la lujosa fiesta que Galilea Montijo dios a elenco de LCDLFM tras gran final (Fotos: RS)

La fiesta no termina para la producción y elenco de La Casa de los Famosos México, pues tras un histórico desenlace que tuvo increíbles niveles de audiencia, su conductora estelar no dudó ni escatimó un solo peso para hacer de su fiesta de celebración y conclusión todo un evento social que en redes sociales no ha dejado de dar de qué hablar.

Galilea Montijo ya había anunciado desde la semifinal que el gran festejo se realizaría el pasado lunes 14 de agosto en su casa, después de que la emisión titulada La Reunión diera por concluido el ciclo del reality show más comentado en los últimos años en el país.

La conductora de Televisa deleitó a Wendy Guevara con un pastel personalizado y otras grandes sorpresas desde la comodidad de su casa

Sin embargo, a través de insta stories de sus asistentes, los seguidores de Nicola Porcella, Wendy Guevara y más pudieron tener acceso al gran espectáculos que la también presentadora de Hoy dio en su casa, con lujosos arreglos, bebidas alcohólicas, música en vivo y más que ha sido considerada como uno de los afters más virales del año.

Wendy Guevara y Galilea Montijo celebraron sus cumpleaños juntas

Aunque el de la conductora de Televisa ocurrió el pasado 5 de junio, donde cumple 50 años, y el de la integrante de Las Perdidas fue el sábado 12 -30 primaveras-, las famosas no dudaron en volver a celebrar un año más de vida por la puerta grande.

Famosos del reality show disfrutaron bailando y cantando (Fotos: RS)

Razón por la que Galilea Montijo sorprendió a Wendy Guevara con un pastel de varios pisos personalizado y con una figura de ella de sus momentos más emblemáticos dentro de La Casa de los Famosos México.

Por su parte, el equipo de trabajo de la amiga de Andrea Legarreta también le obsequió un pastel en blanco y negro a ella con el número 50, mientras que le cantaban personalidades como La Barby Juárez, Sofía Rivera Torres, Raquel Bigorra, Ferka, Nicola Porcella, Bárbara Torres y más a la conductora del reality show de Televisa.

Al evento social acudió personal de producción, amigos cercanos a los finalistas, maquillistas, diseñadores, camarógrafos y muchos más famosos que no dudaron en compartir todos los detalles de la lujosa fiesta y after que Galilea Montijo dio para celebrar el éxito que tuvo La Casa de los Famosos México, temporada 1, dentro y fuera del país.

A la conductora le volvieron a festejar su cumpleaños número 50 (Foto: RS)

Algo por lo que los planes para una segunda temporada podrían agilizarse y llegar mucho antes de lo planeado, tratando de repetir la fórmula por la cual todo México sigue hablando del programa.