Santiago Baños reveló por qué Sergio Ramos no llegará al América

Sergio Ramos podría no unirse a las filas del Club América (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Las Águilas del América buscan aprovechar las últimas semanas de vigencia del periodo de transferencias para incorporar nuevos refuerzos a sus filas. Una de las posiciones con mayor interés es la defensa y en días recientes se dio a conocer el supuesto interés en la contratación de Sergio Ramos. No obstante, Santiago Baños dio a conocer el motivo por el cual no llegará a Coapa.

En una entrevista para TUDN, el presidente deportivo del Club América, Santiago Baños, declaró que sí existió interés en hacerse de los servicios del excapitán del Real Madrid. No obstante, el impedimento principal para su contratación fue la demanda salarial que le hizo saber a los directivos de Coapa.

“Tuve la fortuna de conocer a su hermano, que es su representante, en una charla personal salió el tema y, obviamente, los parámetros salariales de Sergio no tienen nada que ver con lo que se puede pagar aquí en México”, declaró para el medio de comunicación.

Néstor Araujo puede salir del América (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Si bien no se dieron a conocer datos certeros sobre la presunta oferta que el equipo de Coapa habría enviado al entorno del defensor español, el medio especializado en deportes ESPN afirmó que la petición salarial de Ramos rondaba los USD 8 millones por cada año de contrato.

Una de las ventajas para el equipo de Coapa consistió en la agencia libre en que se encuentra el zaguero en la actualidad. Al no haber renovado su vínculo contractual con el París Saint Germain (PSG) de la Ligue 1, no tiene ningún compromiso con alguna entidad deportiva, por lo que la siguiente institución que lo contrate no deberá desembolsar el precio de su carta de transferencia.

La del América no habría sido la única oferta recibida por Sergio Ramos. Debido a su calidad y pretensiones salariales, el defensor ha sido buscado por varios equipos alrededor del mundo con la capacidad de solventar el pago exigido. Por ello, a la lucha por adquirirlo se sumó Los Ángeles Football Club (LAFC) de la MLS, así como el Al Ittihad de la Liga de Arabia Saudita.

Sebastián Cáceres será operado de la nariz por una lesión en la Leagues Cup (REUTERS/Mike Dinovo)

América en busca de un defensor

Desde algunas temporadas atrás, el Club América ha padecido en su intento por consolidar una defensa consistente. Tras la cirugía a la que fue sometido Sebastián Cáceres en la nariz, y ante la posible salida de Néstor Araujo, el abanico de opciones de André Jardine redujo sus opciones y la necesidad de encontrar un personaje capaz de mostrar autoridad en la posición se volvió una tarea primordial.

“No estamos buscando traer a un joven y darle la oportunidad, que sea alguien con más recorrido y no le pese estar en América, que pueda dar resultados desde el primer partido”, expresó Santiago Baños.

En ese sentido, otra de las opciones para cumplir con el objetivo fue el mexicano César Montes, quien actualmente defiende la camiseta del RCD Espanyol de Barcelona en La Liga de España. Al respecto, Santiago Baños aclaró que la negociación con el cuadro ibérico ha sido difícil y dudó que la opción pueda materializarse.

César Montes es otra de las opciones para reforzar la defensa del América (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

“(Montes) es uno de los jugadores que es complicado el tema porque el Espanyol tampoco tiene prisa, queda este mes y particularmente no es fácil negociar con esa institución porque los dueños son chinos y no están mucho tiempo en Barcelona, pero el tiempo dirá”, aseguró.

Con dicho panorama, las Águilas deberán afrontar su regreso a la Liga MX luego de haber sido eliminados en la Leagues Cup por el Nashville. El siguiente compromiso corresponde a la jornada 4 y los enfrentará con el Atlas de Guadalajara en la cancha del Estadio Jalisco el próximo domingo 20 de agosto.