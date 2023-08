Nueva Cineteca Nacional: estas son todas las películas que proyectarán gratis

Durante los primeros días de apertura se proyectarán películas gratis FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La Cineteca Nacional de las Artes será una extensión de la Cineteca Nacional ubicada en la alcaldía Coyoacán, la nueva sede abrirá sus puertas al público en general el próximo 15 de agosto del año en curso y dicha fecha coincidirá con el Día del Cine Mexicano.

A pesar de que el evento inaugural se realizará el 15 de agosto, la primera función que se proyectará se llevará acabo el miércoles 16 del mismo mes, a partir de esa fecha y hasta el 23 de agosto, las entradas para ingresar a las salas serán gratuitas.

Es decir que se tendrán 8 días para poder disfrutar de las primeras proyecciones gratis, la cita serán los días miércoles 16, jueves 17. viernes 18, sábado 19, domingo 20, lunes 21, martes 22 y concluirá el miércoles 23. Cabe mencionar que las películas pertenecerán a la colección del cine mexicano, temática que estará disponible hasta el próximo 15 de septiembre de 2023.

¿Qué películas se proyectaran de manera gratuita en la nueva Cineteca Nacional?

Ya que agosto es el mes del Cine Mexicano, durante la primera etapa de la apertura de la Nueva Cineteca Nacional de las Artes se estarán exhibiendo películas que marcaron temporadas en la historia del país, la lista será la siguiente:

Durante 8 días la entrada a las salas no tendrá costo FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

- “Home Is Somewhere Else”, de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos. Se trata de un documental animado de tres historias personales e independientes, cada una narrada los protagonistas. Las historias están unidas el anfitrión José Eduardo «El Deportee» Aguilar, deportado de su hogar en Utah a México, a los 23 años.

- “Mi no lugar” de Isis Ahumada Monroy. Relata como un adolescente migra de Guerrero a Colima, guiado por la ilusión de sus padres jornaleros de caña, que lo motivan a estudiar la secundaria y a reencontrarse con ellos.

- “Rojo amanecer” de Jorge Fons. Es la historia de una familia de clase media, que habita un complejo habitacional de Tlatelolco que vive en carne propia los sucesos violentos del mitin del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas.

- “María de mi corazón” de Jaime Humberto Hermosillo. Narra las desventuras de un joven ladrón que se reencuentra con su amante, una bella maga que busca a un asistente.

En total serán cuatro películas mexicanas las que proyectarán FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Las personas que no tengan la oportunidad de asistir durante la primera semana de estrenos y de aprovechar las funciones gratuitas que se ofrecerán, deberán tener en cuenta que a partir del 23 de agosto y hasta el 15 de septiembre del año en curso los boletos estarán al 2x1 y una vez que haya concluido el primer mes de servicio los días martes y miércoles la entrada tendrá un costo de 40 pesos, mientras que el resto de la semana tendrá un precio de 60 pesos.

Cabe recordar que la Nueva Cineteca Nacional de las Artes estará ubicada al interior del Centro Nacional de las Artes, situado entre Río Churubusco y Canal de Miramontes, en la alcaldía Coyoacán. De acuerdo con un comunicado de la institución, el servicio de atención que brindará comenzará a partir de las 10:00 horas de lunes a domingo, mientras que su ubicación exacta es Río Churubusco #79 y para poder llegar se puede tomar el RTP Expresso Circuito Interior.

Por otro lado, algunas proyecciones que se estarán sumando a la semana del 15 al 21 de agosto serán las siguientes: 22 largometrajes y 19 cortometrajes en 60 sedes de 20 estados pertenecientes a la República Mexicana, lo que quiere decir que se espera la proyección de más de 250 funciones.

Asimismo, habrán funciones en 27 televisoras, es decir, más de 360 transmisiones. Algunos de los canales en los que se podrá encontrar esta programación son: canal 22.2, a través de la plataforma del Imcine y en FilminLatino en el siguiente link; filminlatino.mx.