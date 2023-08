Lana del Rey en CDMX: quién es Shiadanni, artista invitada a sus conciertos en México

Shiadanni será la invitada a los conciertos de Lana del Rey en el Foro Sol. Foto: Instagram Shaidanni /Reuters

Los dos conciertos confirmados de Lana del Rey en México, particularmente en el Foro Sol de la Ciudad de México están a la vuelta de la esquina, debido a que serán los próximos martes 15 y miércoles 16 de agosto. Dos fechas en que todos sus fans podrán disfrutar de sus más grandes éxitos, pero faltaba un detalle, quién sería la artista invitada a estas dos presentaciones. La respuesta la compartió la intérprete de Born To Die este viernes 11 de agosto y reveló que se tratará de Shiadanni.

Te puede interesar: Taylor Swift en México: cuál es la posible lista de canciones para el Foro Sol

Fue a través de una publicación de redes sociales que la cantante estadounidense informó que sería la cantautora mexicana de 29 años que nació en Guadalajara, Jalisco, la segunda voz que se escuchará dentro del popular recinto de entretenimiento en la capital.

Pero quién es Shiadanni y cómo consiguió llegar al punto en que fue la elegida por Lana del Rey para presentarse en México a su lado. Ella es una artista musical nacida en la ciudad de Guadalajara; sin embargo se mudó a Canadá, país donde reside actualmente.

Shadanni es una cantautora mexicana que reside en Canadá. (Foto: Instagram/shiadanni)

Cabe destacar que ella empezó a llamar la atención en redes sociales donde, desde hace aproximadamente 10 años comenzó a compartir covers de distintas canciones de autoras como Alicia Keys y Lady Gaga, para después lanzar algunos temas propios, pero en español.

Te puede interesar: La gran estafa: advierten que se avecina fraude de boletos en los conciertos de Taylor Swift en México

Lamentablemente la respuesta del público mexicano no es la que esperaba y por ello optó para empezar a componer en inglés, y con su sencillo Turn On My Brain logró entrar dentro del gusto de las personas que tienen gusto por la música indie y con matices, compases y ritmos tranquilos.

Su cometido llegó con la publicación de Velvet World, un sencillo que lanzó en 2022 y se posicionó como su canción más reproducida dentro de distintas plataformas digitales como Spotify y YouTube. Ahora interpreta temas tanto en inglés como en español.

La cantautora mexicana tiene canciones tanto en inglés como en español y se han convertido en un éxito. Crédito: TikTok/shiadanni

Cabe destacar que Shiadanni también es popular dentro de las redes sociales, principalmente en TikTok donde tiene más de 5 millones de seguidores. Ella emplea esta página web para compartir momentos que vive en Canadá, así como adelantos de su nueva música y algunas canciones de su autoría que interpreta tanto en inglés como en español.

Te puede interesar: Tim Burton Day CDMX: ¿Cuándo se llevará a cabo el festival y de qué se trata?

En diferentes entrevistas a distintos influencers y medios de comunicación ha confesado que siempre fue su sueño dedicarse a la música y no ha luchado en algún otro momento por otra cosa que no sea la de convertirse en una cantante reconocida internacionalmente.

Finalmente su momento llegó y llamó la atención de una de las cantautoras más importantes de la actualidad, se trata de Lana del Rey. Shiadanni se mostró muy feliz por la invitación por tres cosas en especial: la primera porque el 15 de agosto es su cumpleaños, la segunda porque es en México (su país natal) y tercera porque será telonera de la intérprete de Million Dollar Man que figuró como una inspiración para ella.

Este es el anuncio oficial que confirma la invitación de Shiadanni a los conciertos de Lana del Rey. (Captura)

Los asistentes al concierto de Lana del Rey podrán escuchar a Shiadanni, algunos por primera vez, y seguramente conseguirá aumentar el número de fanáticos que tiene gracias a su voz y a sus distintos temas que poco a poco conquistaron un gran número de seguidores en las redes sociales.

¿Qué dijo Lana del Rey sobre la supuesta cancelación de sus conciertos en Monterrey y Guadalajara?

Los seguidores de Lana del Rey en México se mostraron muy emocionados por el anuncio de que no sólo tendría presentaciones en la Ciudad de México, sino que también visitaría las ciudades de Monterrey y Guadalajara; sin embargo, la felicidad duró poco debido a que Ticketmaster mostraba los eventos como cancelados un día antes de la preventa.

La intérprete de Videogames utilizó su perfil personal de Instagram llamado Honeymoon para explicar que como consecuencia de problemas de logística debería posponer las fechas, pero no a cancelarlas de manera definitiva por lo que pidió paciencia para poder reagendar la cita y finalmente llevar a cabo esos shows.