Lana Del Rey cantará en CDMX: fecha, boletos y todo lo que debes saber

La cantante estadounidense finalmente regresará a tierras mexicanas para deleitar a todos su fans. (Getty Images)

La cantante estadounidense Lana Del Rey, una de las artistas femeninas más importantes de los últimos años y reconocida por Billboard por su influencia en la música actual, se presentará en la Ciudad de México durante el próximo mes de agosto de 2023.

Estos son los detalles de los boletos, la gira y las fechas en que se podrán adquirir las entradas. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por Ocesa la cantante se presentará en el Foro Sol el próximo martes 15 de agosto de 2023.

Este será su primer concierto en una de las sedes más importantes de la capital mexicana y de todo el país. La preventa de los boletos será a través de la plataforma Ticketmaster y se llevará a cabo el próximo 31 de mayo y pertenecerá al banco CitiBanamex.

Estos son los detalles de la visita de Lana Del Rey a nuestro país. (Cortesía)

Los detalles sobre la preventa son que dará inicio a las 14:00 horas del miércoles 31 de mayo. El jueves 1 de junio dará inicio la venta general para quienes no cuentan con una tarjeta de crédito CitiBanamex y no puedan acceder a la venta anticipada.

La intérprete de Born To Die se encuentra promocionando su nuevo álbum Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd que estrenó este 2023 y con el que busca volver a estar bajo los reflectores luego del 4 años de no lanzar música nueva. Además recientemente Lana Del Rey estrenó su último sencillo de manera oficial titulado Say Yes To Heaven, canción que grabó en 2013 y que iba a pertenecer a uno de sus icónicos discos: Ultraviolence.

Respecto al costo de las entradas, por el momento se desconoce el dato exacto sobre el precio que tendrá cada uno de los boletos más los cargos por servicio, sin embargo será en los próximos días que se de a conocer la cifra exacta que deberán pagar los fans de la cantante estadounidense.

Lana Del Rey se presentará en la CDMX como parte de su nueva gira mundial para promocionar su más reciente álbum. (Getty Images)

La gira mundial de Lana Del Rey dará inicio este sábado 27 de mayo y, contrario a lo que se creía, no dará inicio en Estados Unidos, país donde la exitosa cantante nació hace 37 años, sino que fue Brasil el país elegido para iniciar la promoción de su más reciente álbum.

Será el festival Mita en Río de Janeiro donde regresará a los escenarios tras 4 años de ausencia. Continuando con su gira internacional tendrá participaciones en festivales como Glastonbury y Lollapalooza en Estados Unidos antes de presentarse en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Por otra parte cabe destacar que el éxito más reciente de Lana Del Rey fue el sencillo Say Yes To Heaven, que se colocó entre los primeros diez lugares del Top 50 Global de Spotify, llegando a la séptima posición, algunos de sus fans en México creyeron que podría arrebatarle los primeros lugares.

Sin embargo, no lo consiguió y las primeras tres posiciones de este importante top internacional se quedaron en manos de Eslabón Armado y Peso Pluma con Ella Baila Sola, a Bad Bunny con Where She Goes y a YNG Lucas con el remix de La bebé que interpreta con el famoso exponente de los corridos tumbados.

Por el momento se desconoce si será la única fecha de Lana Del Rey en México, pero persisten los rumores de que formará parte del Festival Corona Capital. EFE/Fernando Bizerra Jr.

Las reacciones ante la visita de Lana Del Rey a México no se hicieron esperar, aparte de emocionados y felices por la noticia, también le pidieron a la famosa cantante que abriera más fechas en nuestro país porque una no es suficiente, sin embargo aún prevalecen los rumores de que formará parte del cartel del Corona Capital.

El festival aún no revela el lineup oficial por lo que por el momento se mantiene en suspenso y sólo se confirmaría una fecha de la intérprete de Million Dollar Man en la Ciudad de México.