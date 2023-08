Capturaron al hombre que apuñaló y mató a Milagros en calles de León

@ANavarroMX

Autoridades del estado de Guanajuato confirmaron la detención del feminicida de Milagros Montserrat Meza, mujer apuñalada en un ataque directo cuando caminaba por calles de León el pasado 10 de agosto.

“Después de un operativo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía de Guanajuato, hemos logrado capturar en Noria Alta a Miguel, asesino de Milagros, perpetrado ayer en León”, informó en su cuenta de Twitter Alejandro Navarro, alcalde de Guanajuato.

La mujer fue asesinada cuando se dirigía a su trabajo en una sucursal de WalMart la mañana del jueves 10 de agosto, día en el que cumplía años y el cual esperaba celebrar con sus familiares y amigos al terminar su jornada laboral.

El brutal video compartido en redes sociales, mismo que generó la indignación de la sociedad y de varios actores políticos mexicanos y de otros países, muestra el momento en el que Milagros Montserrat Meza fue interceptada y agredida con un arma punzocortante por una persona que hasta el momento sólo se le conoce con el nombre de Miguel.

Por su parte, el gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez, también confirmó en su cuenta de Twitter la detención del agresor de Milagros.

“Me ha confirmado la Fiscalía de Guanajuato que el sujeto responsable se encuentra detenido. Agradezco el apoyo de la ciudadanía, de las autoridades locales de Guanajuato capital y de la Fiscalía del Estado”, escribió.

Cámaras de videovigilancia captaron el ataque contra la mujer, quien se dirigía a su trabajo

En un principio se había informado que el asesinato de la mujer de 38 años era derivado de un asalto, luego de que en la grabación se escuchó a Milagros evitar la agresión, asegurando que no tenía objetos de valor que entregar. “¿Qué te doy? No tengo nada, te lo juro que no tengo nada”.

La Fiscalía de Guanajuato emitió la noche del jueves una imagen del agresor de Milagros, donde condenó el feminicidio y aseguró que desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos comenzó con las investigaciones para la localización y captura del sujeto, que finalmente sucedió la tarde de este viernes, día en la mujer es velada por familiares y amigos en una funeraria ubicada en la colonia San Juan de Dios, en el municipio de León.

Luego de que el brutal video del asesinato de Milagros se hiciera viral, usuarios en redes sociales compartieron el supuesto domicilio del agresor. En este lugar, según lo informado, el sujeto vivía junto con cuatro integrantes de su familia: su madre, abuela y dos hermanos. Sin embargo, la persona escapó y se encontraba prófugo de la justicia.

Hasta el momento de esta nota, la Fiscalía de Guanajuato no ha dado detalles del arresto del feminicida.

Por este feminicidio, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se posicionó entorno al asesinato de Milagros.

En su cuenta de Twitter, el mandatario salvadoreño publicó un mensaje acompañado del video del ataque en el que acusó a las organizaciones de derechos humanos que “no dirán nada” en torno al caso y que, incluso, dijo, saldrían en defensa del asesino.

“Pero las ONGs de ‘derechos humanos’ no dirán nada, a ellos no les importa la muerte de la gente honrada. Ellos solo saldrían en defensa del asesino, si el Estado hace su trabajo y lo saca de las calles. Ahí sí saldrán a pedir buen trato y ‘reinserción’ para esa rata asquerosa”, escribió.

Nayib Bukele se posicionó sobre el feminicidio de Milagros, en Guanajuato. | Jovani Pérez

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó la muerte de Milagros Monserrat durante su conferencia de este viernes y se pronunció al respecto de la declaraciones de su homólogo salvadoreño.

“Son realidades distintas y también concepciones diferentes. Yo pienso que hay que atender las causas, no se trata sólo de aplicar medidas coercitivas. La paz duradera se consigue con justicia, y eso es lo que estamos nosotros llevando a la práctica. Y no quiero polemizar con el presidente de El Salvador, no”, dijo.