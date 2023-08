Mitzy aseguró que hay una “tóxica” que alejó a Verónica Castro de sus amigos

Mitzi y Verónica Castro están distanciados desde hace varios años (Fotos: Instagram @mitzyofficial_/@_amadaverocastro)

Hace ya varios años que Mizty y Verónica Castro se encuentran distanciados luego de que, supuestamente, el diseñador de modas le hubiera robado algunas maletas con lujosas prendas.

Ya en el pasado, Mitzy aseguró que todo había sido un malentendido, y que se ha cansado de rogarle a la actriz para que retomen su amistad.

Recientemente, él aseguró que las maletas todavía están a la espera de Verónica, y que es importante que vaya por ellas, pues contienen cosas muy personales para la actriz.

En un encuentro con el conductor de televisión, Marco Antonio Silva, el diseñador de modas dio algunos detalles entorno a su relación con la protagonista de Rosa Salvaje.

Verónica Castro y Mitzy fueron muy buenos amigos durante años, hasta que todo lo que tenían juntos terminó por desmoronarse.

Mitzy señaló a una persona como la culpable del distanciamiento

El diseñador de modas aseguró que la razón de la actitud de Verónica Castro poco tiene que ver con ella, sino con una persona que le está haciendo daño.

“Yo creo que es más de la gente que la rodea, no es tanto de ella. No es ella porque Vero es otro rollo, un ser humano maravilloso, pero se rodea de gente que le hace daño (...) Debe haber alguien tóxica que la aleja de sus amigos, debe de hacer alguien que le ha hecho un daño irremediable”, dijo el diseñador.

El diseñador de modas también aclaró sus sentimientos por la actriz Tags: Crédito: Youtube/MarcoAntonioSilvaOficial

Del mismo modo, alertó que esta persona la está manejando a tal punto que su vida podría “correr riesgo”, pues la está alejando incluso de personas tan importantes como su propio hijo Cristian Castro.

También, le mandó un mensaje: “Que recapacite. Ahí estamos siempre esperándola con los brazos abiertos”. Y confesó que le ha llorado más de una vez, pues se considera una persona sumamente sensible, además de que trabajó junto a ella desde los años 70.

Mitzy sólo siente gratitud por Verónica Castro

Para la cámara de Marco Antonio Silva, Mitzy recordó todo lo que ha hecho para que quien fuera su amiga y colaboradora considere retomar su amistad.

“Yo le he mandado recados, la he querido, la amo, es mi comadre. Tengo gratitud hasta siempre, pero si no quiere, se respeta”, argumentó.

Del mismo modo, el diseñador dejó claro que nunca haría algo para lastimarla y que todavía sentía un gran cariño con ella. También recordó a otro de sus amigos, de quien también se distanció:

“Yo la quiero mucho a Vero, jamás le haría daño de nada. Alfredo Palacios daba su vida por ella, a final de cuentas ni se despidió de él en sus últimos momentos”.

Verónica Castro habría acusado a Mitzy de haberle robado unas maletas (Foto Twitter: @vrocastroficial)

También, agradeció a la actriz pues, fue gracias a ella que él entró a Televisa.

La controversia de las maletas

Uno de los últimos mensajes que Mitzy mandó a Verónica Castro fue que tenía seis maletas que eran muy importantes para ella, y que necesitaba que la actriz en persona las recogiera, pues en su interior habían cosas “muy importantes”.

“Son unas maletas que traen muchos recuerdos ahí, hay fotos... por eso le estoy diciendo a Vero que vaya por las maletas personalmente”, mencionó.

En repetidas ocasiones, el diseñador de modas ha insistido en que las puertas de su casa están abiertas para Verónica Castro y que está dispuesto a olvidarlo todo y retomar la amistad:

“Yo estoy en el mismo lugar desde hace 45 años ahí en Zona Rosa, yo me he cansado de decir, porque no contesta el teléfono. Ella sabrá por qué (...) Alfredo Palacios me decía: ‘Mitzy ya, si no quiere hablar contigo, respétala, por algo no ha de querer hablar’”.