‘Yahritza y Su Esencia’ no considera que latinos puedan quitarle la fama; Mando PELEA con haters en redes

La agrupación experimentó un unfollow masivo. | (Instagram: @yahritzaysuesencia).

La cancelación masiva a Yahritza y Su Esencia pareciera estar lejos de terminar, pues luego de que fueron abucheados en presentación de Grupo Frontera e internautas llaman a no asistir a sus presentaciones, uno de sus integrantes fue viralizado peleado con haters en redes sociales y respondiendo de una forma que ha sido considerada agresiva.

El trío de hermanos estadounidenses, pero de padres mexicanos (Michoacán), está conformado por Yahritza (voz y guitarra acústica), Armando (guitarra de doce cuerdas) y Jairo Martínez (bajo acústico), sin embargo fue Mando quien durante una trasmisión en TikTok explotó luego de que un comentario sobre el poder de los latinos y la humildad que junto a sus hermanos “deberían tener” no le pareció del todo.

“Los latinos te hicieron famoso y también te pueden quitar la fama. Sé más humilde”, le escribieron. “Saraí ni me conoces para decir que sea humilde, por favor Saraí, porque los que hablan más de la humildad son los que son menos humildes. Los que son humildes no lo tienen que decir”, respondió Armando molesto.

Yahritza y Su Esencia: entre abucheos y cancelaciones masivas

La polémica en torno a el trío de estadounidenses de padres mexicanos continúa: fueron abucheados en presentación de Grupo Frontera e internautas llaman a no asistir a sus presentaciones Credito:tiktok@fede.vigevanioficial

De padres mexicanos, el trío de hermanos que conforma Yahritza y Su Esencia ha generado gran revuelo en redes sociales debido a una controversial declaración: asegurar que la comida de Estados Unidos es mejor que la de México. Motivo por el que de forma reciente fueron abucheados en un concierto de Grupo Frontera, al cuál habían sido invitados.

Hace solo unos días, la agrupación que de forma reciente colaboró con Bad Bunny, invitó a los hermanos a su presentación en Arizona, sin embargo, esto no fue del agrado de todo el público. Dejándolo ver así en redes sociales como TikTok, donde de forma rápida se viralizaron los comentarios negativos que les gritaron a los cantantes y la ola de abucheos que no faltaron en cuanto fueron anunciados y salieron al escenario.

Sin embargo, la negativa no solo ha sido física, sino también digital y a un grado extremo, pues los comentarios y llamados dejar de consumir su música, no comprar boletos para sus presentaciones en México y Estados Unidos y sabotear sus carreras de forma definitiva, han generado que algunos incluso reconsideren si lo que esta pasando con los menores de edad no se les ha salido de las manos.

La banda conformada por tres hermanos estadounidenses, pero de padres mexicanos, sigue recibiendo fuertes críticas tras sus comentarios por la comida de México Credito:Tktok@jorgecampos246

“Yo creo que los morros ya mejor deberían retirarse porque si la industria es pesada, los fans aún más y así como respaldan a capa y espada a los buenos, cuando cometen errores imparables como este lo malo los lleva a otro nivel del que difícilmente podrán salir”. “Después de todo son niños que no saben ni que chinga*s pasa con sus vidas, lo ideal sería que se retiren por la buena antes de que esto les genere problemas de ansiedad, depresión u otras enfermedades mentales que puedan salir de tanto odio que reciben a diario”. “O buscan de forma urgente un asesor de crisis o mejor que sus papás los retiren del medio antes de que sea muy tarde y el odio consuma no solo sus carreras, sino sus vidas”, expresaron internautas.