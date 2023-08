Yuri justificó ausencia de Luis Miguel en la vida de sus hijos

La cantante habló sobre la situación de Luis Miguel y su ausencia en la vida de sus dos hijos que tiene con Aracely Arámbula. (Ig: @oficialyuri) (Archivo) (Hilda Ríos/Cuartoscuro)

Yuri es una cantante que ha estado recientemente bajo los reflectores debido a sus constantes declaraciones de uno de los artistas del momento: Luis Miguel. Aunque en ocasiones pasadas “la güera” llamó la atención por decir que trató de separar a Paty Manterola de el Sol de México o por asegurar que siempre quiso ser novia del intérprete de La Barca, esta vez fue porque justificó la ausencia de Micky en la vida de sus hijos, especialmente los que comparte con Aracely Arámbula.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante criticó actitud de Luis Miguel durante su gira en México

Por otra parte la intérprete de La Maldita Primavera aseguró que ella fue la inspiración para el tema de La Incondicional y lo ha mencionado en múltiples ocasiones al igual que su deseo por haber sido novia de Luismi de quien quería que “le faltara el respeto”.

Sus comentarios son polémicos y ocasionan opiniones polarizadas, pero parece ser, consideraron internautas enterados de la declaración de Yuri, que esta ocasión le ganó su amistad por el músico al decir que era “entendible” que no estuviera presente en la vida de sus dos hijos menores.

Te puede interesar: Fans de Luis Miguel creen que es un doble del cantante el que sube al escenario

De acuerdo con la también actriz, ella y su actual esposo tienen conocimiento de las relaciones de pareja porque son consejeros matrimoniales, supuestamente esta formación le permitió saber que si una persona tiene un papá ausente lo va a repetir en su futuro, asimismo la famosa dijo que espera que en un futuro Luis Miguel se haga responsable de sus niños. Así lo comentó Yuri:

La cantante y actriz también aseguró que ella es "La Incondicional" del "Sol de México" Crédito: TV Azteca

“Me encantaría verlo con sus hijos... me encantaría verlo abrazado con sus hijos y besuqueándolos porque ese es el Luis Miguel que queremos... el terrenal, el de a de veras... mi esposo y yo somos consejeros matrimoniales, tú no puedes ser papá si no fueron papá contigo... esa partecita es de lo que le falta para ser un hombre completo... un 10”, mencionó Yuri en una breve entrevista para el programa vespertino Ventaneando.

Te puede interesar: ¿Es o no es Luis Miguel? los mejores memes ante la duda de si un doble del cantante subió al escenario

En este espacio para dar sus declaraciones, la cantante también externó su opinión sobre le regreso de el Sol de México a los escenarios y sobre el romance con Paloma Cuevas, relación que a la veracruzana le generó preocupación y al mismo tiempo felicidad.

Yuri aseguró que en dos años Luis Miguel podría abandonar a Paloma Cuevas

La intérprete de Detrás de Mi Ventana comentó, entre risas, que seguramente Paloma Cuevas le daba toloache a Luis Miguel porque lo tenía bien enamorado. (En México se cree que esta bebida es para, a través de rituales, conseguir el amor de una persona a quien se le da de beber).

Yuri también subrayó que el cantante se ve en buen estado de salud física y emocional porque “ya se le quitó lo amargado” como lo mostró en giras pasadas dentro de nuestro país, como el momento en que se retiró del escenario por tener problemas de audio para ya no regresar y culminar con su espectáculo.

Luis Miguel regresó a los escenarios. (Reuters)

Pero no todo fue felicidad para Yuri en lo que respecta el nuevo romance de Luis Miguel, en cambio mostró preocupación porque dijo que las novias y sus relaciones serias sólo le duran dos años. Así lo comentó:

“Esta mujer algo le está haciendo, le dio agua de toloache... se ve guapísimo... pero esos zapatitos nunca estuvieron abajo de mi cama lastimosamente... definitivamente cuando tú lo ves dices que bien se ve con sus canas, se nota a leguas que al lado de él hay un mujerón, espero que no me la boten mana porque nada más le duran los dos años... y lo amargado ya se le fue, con él quién no sonríe”, precisó la cantante.