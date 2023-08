Yuri confesó que trató de separar a Luis Miguel de Paty Manterola

La cantante confesó que siente culpabilidad por sus actos en el pasado. (@lxlml) (Ig: @oficialyuri) (Ig: @patriciamanterola)

Mucho se especuló si Patricia Manterola fue uno de los romances más intensos de Luis Miguel, inclusive se le apodó como la popular canción y se dijo que era su “incondicional”, con el estreno de la serie que contó la historia de vida de El Sol presuntamente se revelaron nuevos detalles y ahora Yuri, tras una confesión, dio a conocer que una ocasión que vio junta a la pareja trató de separarlos, acto que le ocasionó un cargo de conciencia y culpa.

De acuerdo con palabras de Paty, en una ocasión que se encontraba en Acapulco por cuestiones de trabajo el intérprete de Ahora Te Puedes Marchar trató de cortejarla, pero se dio el lujo de rechazarlo porque en ese momento ella tenía una pareja estable, que, a pesar de que se separaron por un tiempo, se volvieron a reencontrar.

Una de estas ocasiones que estaba separado de quien se convirtió su esposo, de acuerdo con ella, viajó a España, nuevamente por motivos laborales y el representante de LuisMi se acercó a ella para invitarla a una cita privada con el cantante, a lo que ella accedió, en este momento surgieron rumores entre un romance. Ahora Yuri contó que una ocasión se los encontró “muy juntos” en una discoteca y ella trató de separarlos para poder convivir y conquistar a Luis Miguel, acción que confesó personalmente a Paty Manterola.

Yuri aseguró que necesitaba confesarlo para "quitarse la culpa" Crédito: IG @canelatv_latam

Estas fueron las palabras de la intérprete de La Maldita Primavera:

“Tengo que zafarme de algo que vengo cargando desde hace mucho, esto va para ti, Paty... te acuerdas de los premios Eres ¿Verdad?... hasta estoy sudando... resulta que estaba en los premios y me fui a una discoteca... estaba Luis Miguel... estaba con esta muñeca bien acompañado... cuando veo a Micky quiero ir a saludarlo, pero me jalonearon... me dijeron que estaba sentado contigo, Manterola... pensé en sacarte de ahí, traté de separarte para quedarme con él...”, compartió Yuri.

La reacción de Patricia Manterola fue más de risa que de molestarse por el acto, especialmente porque ella aseguró que con Luis Miguel no tiene más que una “bonita amistad” de casi dos décadas. Estas palabras las dio a conocer en un video adelanto del nuevo talk show titulado Secretos de Las Indomables donde estarán presentes también Ninel Conde, Alicia Machado y Zuleyka Rivera.

Yuri aseguró que deseaba ser novia de Luis Miguel. Fotos: Instagram @oficialyuri/@lmxlm

En la confesión que le hizo a la misma Patricia Manterola, reveló que tenía una cómplice en su “malévolo plan” para separar a la actriz y cantante del intérprete de La Media Vuelta, sino que la acompañaba “la mismísima chica dorada”, es decir Paulina Rubio, quien estaba de acuerdo con la idea de que separara a Paty del Sol de México para que Yuri ocupara su lugar.

Yuri aseguró que “se quedó con las ganas” de ser novia de Luis Miguel

Yuri, la polémica cantante, reveló que, a pesar de tener una “bonita amistad” con Luis Miguel, siempre deseó que ese vínculo se convirtiera en algo más que terminara en un romance entre ellos porque siempre deseó ser novia del músico.

La polémica mujer dijo que nunca consiguió que el cantante se fijara en ella de una forma romántica, sino que se convirtieron en confidentes. En muchas ocasiones ella le contó que se sentía atraída por él, pero en todas las veces que ella se sinceró Luis Miguel le dijo que sólo era una amiga, muy íntima, pero sólo eso.

“En la noche, no había nadie en la playa, y en copita yo le contaba todas mis cosas. Que el novio me dejó, lo que sea, pero él no contaba nada, no le sacaba la sopa. Me hubiera encantado ser su novia.”, confesó Yuri.