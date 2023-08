Qué dice la carta que “El Chapo” envió a un juez de EEUU por la supuesta violación a sus derechos

Joaquín "El Chapo" Guzmán fue un alto líder del Cártel de Sinaloa, pero debido a su actividades criminales fue condenado a cadena perpetua en EEUU (Foto: Infobae México)

Desde el 2019 Joaquín “El Chapo” Guzmán -ex líder del Cártel de Sinaloa- se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Estados Unidos (EEUU), cumpliendo una cadena perpetua. En varias ocasiones el capo de 66 años ha manifestado que durante su estancia en la cárcel ha sufrido supuestas violaciones a sus derechos humanos.

Es por ello que el pasado 7 de agosto el narcotraficante envió una carta al juez que llevó su caso, Brian Cogan, para hacerle una petición en específico: que le permita que su abogada, Mariel Colón, le entregue documentos en español sobre su situación jurídica, pues aseguró que hasta el momento no se lo han permitido.

En la misiva compartida por Milenio, Guzmán Loera explicó que el 20 de junio su abogada lo visitó en la cárcel para entregarle unas copias relacionadas a la moción 255. “No le permitieron que las entregara para que yo las leyera porque estaban escritas en español”, se lee en la carta que “El Chapo” escribió con su puño y letra (se omiten las faltas de ortografía y problemas de redacción).

Agregó que en la prisión en la que se encuentra es sabido que él no sabe leer ni escribir en inglés, por lo que solicitó al juez Cogan -quien también llevó el caso de Genaro García Luna- que le facilite recibir documentos en español.

En el penal de máxima seguridad de ADX, Florence, es donde se encuentra "El Chapo" Guzmán (Foto: Captura de pantalla YouTube-Armapedia)

“Señor juez, aquí en la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente siempre me han traído copias en español con respecto a mi situación jurídica. Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos. Hasta el día de hoy no me los han entregado”, indicó el capo sinaloense.

Por lo anterior, acusó que se trata de “una discriminación muy grande y una violación a los derechos humanos”, toda vez que las autoridades penitenciaras actuarían con “mala fe” hacia su persona. “Para todo usan la bandera de que Guzmán se fugó de la prisión en México. Una salida absurda para tratar de justificar sus anomalías”, aseveró.

Con base en esos señalamientos, “El Chapo” solicitó la intervención del juez Cogan para que su correspondencia no sea detenida, pues indicó que no se están respetando sus derechos como preso.

“Juez, le pido de favor que ordene a quien corresponde que por favor me entreguen dichos documentos y que permitan a mi abogada que pase con documentos en español a visita”, se lee en los párrafos finales de la carta.

El Chapo Guzmán cumple una cadena perpetua en EEUU por delitos relacionados al narcotráfico (Fotoarte: Jovani Silva/Infobae)

“Con respecto a mi situación jurídica, es un derecho que todo preso tiene. Ellos saben que están violando el derecho del preso. Escribo a través de la cárcel y también a través de mi abogada por la razón que están deteniendo mi correspondencia. Por esa razón me veo obligado a escribir a través de mi abogada. También gracias de antemano”, concluyó Loera.

Aunado a ello, en junio pasado “El Chapo” presentó una moción ante la Corte de Brooklyn en Nueva York, en la que acusó que fiscales norteamericanos supuestamente habrían violado el tratado de extradición entre México y EEUU.

Esto porque el gobierno de México sólo había autorizado su extradición a dos cortes federales: la del Distrito Sur de California y la del Distrito Oeste de Texas. Sin embargo, fue trasladado a Nueva York, donde enfrentó 17 cargos y fue condenado a cadena perpetua.