Así se escucha “Rosa Pastel” de Belanova en inglés

La versión en inglés de esta popular canción recibió comentarios positivos. Foto: (Cuartoscuro/TikTok/kaialana)

Belanova vuelve a convertirse en un tema de conversación por la expectativa de todos sus seguidores ante un posible regreso de la banda de pop que se alejó de los escenarios desde el 2018 cuando estrenaron su último álbum titulado Viaje al Centro del Corazón. Uno de sus más grandes éxitos es el tema Rosa Pastel que ahora ha sido interpretado por la cantautora mexicana llamada Kaia Lana, pero para sorpresa de todos la cantó en inglés.

Fue en redes sociales donde, a petición de los usuarios que siguen a la cantante, decidió traducir y acoplar a la perfección los versos de la composición musical, pero en otro idioma con el fin de que no se modificara el ritmo ni los compases de la canción original.

A pesar de que el tema sólo fue interpretado a medias y para un video publicado en TikTok, los seguidores aseguraron que era una “versión excelente” por lo que también solicitaron que la lanzara en Spotify después de conseguir los derechos por parte de Belanova que, de acuerdo con ellos, cedería de manera muy amable por lo “bien” que se escucha con estos ajustes.

La cantautora Kaia Lana hizo una nueva versión del icónico tema Crédito: TikTok /kaialana

Gran cantidad de los seguidores le pidieron a Kaia Lana a que interpretara más canciones de Belanova como Cada Que, Me Pregunto y Tus Ojos (que fueron las que mayormente fueron mencionadas), pero por el momento la cantautora nacida en la Ciudad de México no ha subido otra versión de los éxitos de este grupo icónico de la década de los dos mil.

Pero, a pesar de ello, los comentarios positivos no se hicieron esperar, tanto por la versión ajustada al inglés así como por la voz de la intérprete de Se Me Olvidó Olvidarte y porque para muchos significó revivir recuerdos de su adolescencia y de su juventud. Así se expresaron:

“Esta increíble, debería estar en Spotify”, “Necesito una versión de la canción completa en inglés cantada por ella”, “cover completo por favor, me encantó”, “Belanova, que buenos tiempos aquellos”, “Creo que en inglés es mejor”, “No sé cuál me duele más si la de inglés o la de español, me llevaste a mi adolescencia”.

Belanova fue un grupo que protagonizó los soundtrack de la adolescencia y juventud de muchos mexicanos. (Foto: Cuartoscuro)

Y es que Rosa Pastel es una de las canciones más icónicas de la agrupación de pop en español. El tema inclusive traspasó fronteras y llegó a oídos de una cantante japonesa que la interpretó a su manera, pero respetando el idioma original. pero lo importante del hecho es como a 17 años de su lanzamiento continúa estando dentro del gusto del público mexicano.

Por otra parte, relacionado al tema, Denisse Guerrero (vocalista de la banda) emocionó a sus seguidores por un mensaje que puso en un perfil de Instagram que presuntamente le pertenece, pero que es de creación reciente lo que puso en duda el discurso, donde habló sobre el reencuentro de Belanova y su inminente regreso a los escenarios.

¿Por qué los fans de Belanova creen que pronto habrá un reencuentro de la banda?

Fue el martes 8 de agosto cuando apareció un perfil que supuestamente pertenece a la cantante Denisse de Belanova donde publicó una serie de fotografías para celebrar su cumpleaños, pero que acompañó con un mensaje que destacó y emocionó a sus más fieles seguidores.

Estas fueron las fotos que publicó Denisse Guerrero en un perfil de Instagram. (Instagram/@denisseguerreroofficial)

La intérprete de No Me Voy a Morir puso lo siguiente: “Un año más para decir que la vida todavía vale la pena, la existencia tiene sentido, nuestra misión es encontrarla. Gracias a todos por esperar, lo mejor está por venir. Bendiciones. Denisse G.”.

Lo que muchos interpretaron como el regreso de Belanova a los escenarios y quizá con música nueva.