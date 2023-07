“Rosa Pastel”, el trend más triste de México que se volvió viral en TikTok

"Rosa Pastel", el trend más triste de TikTok (Foto: Cuartoscuro)

TikTok se vuelve más popular conforme pasa el tiempo. A diario, nuevos retos se vuelven virales en la famosa red social, cuyo éxito se fue hasta arriba durante la época de encierro en la pandemia. En los últimos días se ha vuelto popular un nuevo “trend” que usuarios han calificado como depresivo y sumamente triste.

Y es que la influencia que tiene dicha plataforma es innegable. Cada cierto tiempo aparece una nueva tendencia que se vuelve moda en internet. De igual forma, muchos artistas han visto en la red social el potencial para hacer crecer su popularidad, por lo que una canción que se viraliza en TikTok es sinónimo de éxito.

Hace algunos años, la banda de música pop llamada Belanova, puso un sencillo en los primeros lugares de popularidad: Rosa Pastel, un tema musical que habla de una decepción amorosa. Hoy en día, la canción todavía se sigue escuchando en fiesta y reuniones. Este tema musical está siendo utilizado por los internautas para contar tristes historias de vida.

En qué consiste en trend “Rosa Pastel”

En TikTok, el famoso himno de Belanova está teniendo un nuevo empuje, y es que surgió entre los internautas el trend que consiste en que los usuarios abran su corazón y cuenten en un video sus sueños truncados o no cumplidos, al ritmo de la letra de la canción: “Sería mi super héroe y que, todo acabó, no queda más, seremos dos extraños, yo te olvidaré, me olvidarás... "

Con una especie de dinámica “Expectativa y Realidad”, los internautas se sinceran con sus seguidores y han logrado crear una red de empatía en internet, pues muchos otros logran identificarse con las aspiraciones no logradas en muchos niveles de la vida, como el laboral.

El reto de TikTok se volvió viral, pues internautas aseguran que es bastante deprimente. Incluso, los usuarios de redes sociales han escrito su opinión al respecto del trend con publicaciones como: “El TREND de Rosa Pastel es lo más triste del mundo, no lo vean”.

En internet se ha hablado del tema, provocando que se cuenten experiencias y sirga una especie de apoyo entre los usuarios, especialmente los más jóvenes, quienes se han enfrentado a obstáculos complicados en la carrera por cumplir sus metas.

La canción de Belanova, a pesar de haber sido lanzada ya hace muchos años, todavía figura en tops de popularidad de plataformas de streaming como Spotify.

“El que más me rompió fue el de la chava que iba a ser directora de cine y terminó trabajando como botarga de Mamá Lucha”, “We, el que me dolió más fue el de la pareja de ingenieros que están trabajando en un semáforo”, “Me duele cada maldito video”, “Me duele un buen, sobre todo porque estoy pasando por esa situación”, son algunas de las reacciones del trend viral “Rosa Pastel” que se han podido leer en internet.

Un usuario explicó: “Tengo 2 meses escuchando literal todos los días la canción de nuevo, creo que muchos por nostalgia de la adolescencia pero con este trend ya se me salieron unas lágrimas y me pegó diferente”.

Casos como el de un chico que quería ser futbolista y terminó cargando costales, un joven que sintió un dolor de rodilla y terminó diagnosticado de cáncer, una chica que logró entrar a la universidad pero no ha encontrado trabajo de su carrera y labora atendiendo en un restaurante de comida rápida, y hasta una egresada de pedagogía que trabaja en una farmacia; los casos que los internautas han contado en sus cuentas de TikTok han conmovido a más de una persona.