“Pues si enseñan el credo de la 4T está rebién”: AMLO reafirma sus ‘mandamientos’ ante críticas por libros de la SEP

Aseguran que los nuevos libro de texto hacen referencia a la ideología de la 4T. Libros SEP. (Ilustración: Jovani Pérez)

En línea con la polémica que ha desatado el tema de la distribución de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se burló de las críticas que han hecho en torno al tema y se lanzó contra algunos medios de comunicación.

Y es que al preguntarle qué piensa de la publicación que emitió el periódico El Universal, en la que se hace referencia a las ideologías de la Cuarta Transformación (4T), el mandatario insistió en que todo esto es una “invención”.

“Pues si enseñan el credo de la 4T están rebién. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, así reafirmó AMLO a lo que le conoce como sus “mandamientos” (no mentir, no robar y no traicionar al pueblo).

Al encabezar su conferencia matutina, el mandatario recalcó que los textos fueron creados por personas capacitadas y hasta los docentes participaron en su elaboración.

El mandatario se burla de las críticas. (CUARTOSCURO)

“Decirle a la gente que no hay nada que temer, que no se preocupe, están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestros. Se dieron a conocer los lineamientos y luego la elaboración de los libros. Hay que esperar a que se conozca porque se anticiparon con esta campaña”, dijo el político tabasqueño al hacer referencia sobre la presunta campaña que a su parecer, han hecho los medios de comunicación.

Incluso, esta mañana se burló del medio TV Azteca, luego de que Javier Alatorre y otros conductores hablaron sobre la nueva educación y aseguraron que “México está en peligro por el virus comunista”.

“¡Esta noche en Hechos!: ¡Llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto! ¡No se lo pierda!”, expresó el titular del Ejecutivo entre risas.

El mandatario se burló de las reacciones que se han dado sobre los textos y aseguró que es una “campaña” en su contra

¿Qué ha causado la polémica sobre los libros?

El revuelo se dio luego de que la Unión de Padres de Familia (UNPF) y algunas organizaciones presentaron algunos amparos para suspender su distribución, pues reclaman que hay algunas páginas que van contra los derechos de la niñez, además de que enseñan a la discriminación y hace apología a la pobreza.

Denuncian que además tienen deficiencias tanto en su diseño como en las líneas de sus escritos, así como presentan sesgos políticos e ideológicos.

Presumen que tampoco habrá un solo libro dedicado a la historia de México y Universal, ni de matemáticas, español, ciencias naturales, biología, salud, entre otros.

De acuerdo con algunos especialistas y legisladores de la oposición, los libros están llenos de errores ortográficos, dedazos y utilizan imágenes obtenidas de internet también con deficiencias como el dibujo de la infografía del Sistema Solar.

Recientemente se dio a conocer que se emitió un ultimátum por parte del Juzgado federal, para rediseñar los escritos de primaria y secundaria. Sin embargo, el político tabasqueño insistió en que no hay nada que impida su distribución y llegarán a las escuelas a partir del próximo ciclo escolar, que iniciará el 28 de agosto.