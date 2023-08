Por qué compararon a Yahritza y su esencia con Tiziano Ferro

Las comparaciones entre ambos famosos no se hicieron esperar. (Ig: @yahritza) (Foto: Tiziano Ferro)

Yahritza y su Esencia es un grupo que pertenece al popular género de regional mexicano llamado corridos tumbados. La banda liderada por la vocalista que es una joven de 16 años fue duramente criticada después de que sus integrantes se quejaran de México en una entrevista concedida a medios de comunicación, esto les ocasionó insultos, señalamientos, ofensas y ser comparados con el músico italiano Tiziano Ferro.

Pero cuál fue el motivo por el que hicieron una similitud entre los adolescentes de este conjunto musical y el del intérprete de Tardes Negras. Primero es necesario mencionar lo que ocurrió con los jóvenes músicos de origen estadounidense que se desató tras compartir ante las cámaras lo que no les gusta de nuestro país.

Entre las cosas que les disgustan de México, una de ellas tiene una gran tradición y valor cultural dentro de la historia de nuestra nación, se trató de la gastronomía mexicana. Esto fue lo que dijeron:

“No me gusta mucho la comida, me gusta más allá en Washington, le dan un sazón bueno y que sí pica... para mí la comida, soy delicado... no más como puras cosas como alas, pero sin chile... no me gusta nada de eso”.

A pesar de que Yahritza y su Esencia se disculparon públicamente asegurando que aman México (cabe señalar que uno de los países donde más se escucha el grupo y tuvo éxito es en nuestro país) y que no habían considerado que sus palabras tuvieran tanto impacto ofensivo en la sociedad, las redes sociales no perdonaron estas declaraciones y pidieron “cancelar” a la joven banda.

Esto recordó al hecho de que Tiziano Ferro, cantante italiano que fue popular en la década de los años 2000, también está “vetado” de México e inclusive sus canciones, a pesar de que iban en camino de convertirse en clásicos del pop en español, ya dejaron de escucharse. El músico ha lanzado nuevos discos, pero tampoco suenan en México y todo a raíz de sus comentarios ofensivos.

Todo ocurrió en una entrevista que le hicieron en Italia donde dijo lo siguiente: “No es posible decir que las mujeres mexicanas sean las más bellas del mundo, con todo respeto... pues tienen bigote... entiendo y lo siento, pero incluso ellas mismas lo saben”.

Los usuarios de las distintas plataformas digitales consideraron que al igual que a Tiziano Ferro, la carrera de Yahritza y su Esencia irá en picada tras sus palabras que calificaron como erróneas, sin importar las medidas que tomen ni las disculpas que puedan emitir.

Dentro de las redes sociales hubo comentarios ofensivos y críticas como las que pedían que se regresaran a Estados Unidos y no volvieran “nunca más”, asimismo solicitaron que siempre comieran recetas de su país natal porque no merecían “probar los mejores platillos de la gastronomía mexicana” que aseguraron pertenecía a los dioses mesoamericanos.

Así lo comentaron: “Chale a Yahritza y su esencia les van a aplicar la de Tiziano Ferro”, “Díganle que México es el país que más consume porquería como ellos, y agradecidos deben de estar, pregúntenle a Tiziano Ferro y cómo le fue...”.

La mitad de los internautas se ha encargado de criticar a la banda a pesar de que ofrecieron disculpas.

Usuarios compararon historia de Tiziano Ferro con Yahritza a través de los memes

Una manera peculiar que tienen los mexicanos de criticar, quejarse y burlarse de lo que ocurre, no sólo en el país sino en todo el mundo, son los memes. Yahritza y su Esencia no fue la excepción.

Algunas de las imágenes publicadas en internet fueron muy agresivas y ofendían de sobremanera a Yahritza y los integrantes de su agrupación, por el momento, tras las disculpas públicas, ya no han emitido su posicionamiento ante la continuación de los ataques y críticas.